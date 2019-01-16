Государство не будет ускорять процесс перехода церковных общин в ПЦУ — Порошенко

Политика

Государство не должно вмешиваться в деятельность церкви, особенно если это иностранное государство. Такую точку зрения высказал президент Украины Петр Порошенко во время посещения Борисполя (Киевская область).

«Не может церковь управляться из Москвы — когда Россия напала на нас, захватила Крым, совершила агрессию против нашего государства на востоке, убивает украинцев. И сейчас, через разные элементы гибридной войны, включая церковь, пытается подорвать стабильность Украины изнутри», — отметил он, заверив, что в Украине этого не допустят и украинцы объединятся вокруг церкви.

При этом он подчеркнул, что будет защищать свободу религиозного выбора тех, кто примет решение перейти в Православную церковь Украины. По словам Порошенко, на сегодня об этом заявили уже более 60 церковных приходов.

«Мы не будем это ускорять, но будем благодарить каждого, кто делает такой разумный поступок», — отметил президент, выразив уверенность в том, что Украина с честью пройдет эти испытания.

Напомним, Томос назвали исторической заслугой Порошенко.

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