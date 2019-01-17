Повышая тарифы на тепло, власть обрекает украинцев на замерзание, — Вадим Рабинович

Политика

Повышение и без того неподъемных тарифов на тепло обрекает украинцев на замерзание. С таким заявлением в эфире национальных телеканалов выступил народный депутат, лидер партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович. По словам политика, правительство своими некомпетентными действиями довело экономику государства до катастрофического состояния и вынуждает миллионы украинцев уезжать на заработки за границу.

«Повышение тарифов не поможет вытянуть страну из финансовой пропасти»

По мнению Вадима Рабиновича, повышая тарифы на тепло в угоду Международному валютному фонду, нынешняя власть готова заставить украинцев страдать от холода.

«Всем известно, что тарифы на тепло в Украине запредельные. Людям приходится потуже затягивать пояса, чтобы хоть как-то по ним платить. Но вот правительство считает, что мы все еще платим слишком мало… И уже совсем скоро, в начале февраля, украинцы получат платежки за январь. Где цены на тепло вырастут еще больше!» — написал Рабинович на своей странице в социальной сети.

По словам народного депутата, люди будут вынуждены платить за тепло еще на 24 процента больше, чем платили.

«Все это — результат деятельности власти, которая окончательно продалась МВФ, осенью повысив тарифы на газ на 23,5 процента. А его стоимость в структуре тарифа на тепло составляет почти 90 процентов — отсюда и повышение цены», — пояснил политик.

Рабинович отметил, что в итоге пострадают все украинцы, но особенно самый неимущий класс — пенсионеры.

«С этим повышением у пенсионеров нет шанса выжить! Ведь при нынешних тарифах пенсионер должен будет заплатить 90 процентов, 100 процентов, а иногда и 120 процентов своей пенсии только за коммуналку. И теперь ему придется выбирать: отдавать всю пенсию за отопление и умирать от голода, не имея возможности купить даже хлеб, или не платить за отопление (которое ему в итоге отключат) — и умирать от холода», — говорит парламентарий.

При этом, по словам Вадима Рабиновича, повышение тарифов никак не поможет вывести страну из той финансовой пропасти, куда ее загнали за последние пять лет.

«Экономические неудачники во власти не понимают, что люди уже на пределе. Украинцы с трудом платили за тепло и по старым тарифам, а по новым просто никто не сможет и не будет платить. Потому в итоге казна получит еще меньше денег, чем до повышения, и кризис только усилится», — считает лидер «Оппозиционной платформы — За життя».

По словам Вадима Рабиновича, у «Оппозиционной платформы — За життя» есть четкая стратегия вывода страны из экономического кризиса. Эта стратегия в том числе предусматривает снижение тарифов на газ и, как следствие, на тепло минимум в три раза.

«Для этого нужно вернуть в государственную собственность абсолютно все ресурсы. Особенно это касается нефти и газа. Тем более что в Конституции прописано: недра принадлежат украинскому народу. Сейчас 72 процента всех скважин принадлежит офшорным компаниям. То есть фактически они нагло похищены у украинского народа. Но в случае победы на выборах „Оппозиционной платформы — За життя“ все недра будут национализированы и доходы от них будут идти в государственный бюджет, а не в карман олигархов через офшорные компании», — говорит политик.

«Доведя экономику до катастрофы, власть вынудила уехать миллионы украинцев»

Вадим Рабинович также отметил, что действующая власть, доведя экономику до катастрофы, вынуждает миллионы украинцев уезжать на заработки за границу.

«МВФ недавно сообщил, что за рубежом на постоянной основе работают до трех миллионов украинцев. Во-первых, это ложь — на заработках сегодня находятся более 10 миллионов украинцев! Во-вторых, вызывают негодование формулировки из отчета фонда. В частности, там говорится о неудовлетворительном состоянии украинской экономики. Я бы не стеснялся так и назвал его честно и прямо — катастрофическим», — заявил парламентарий.

По словам Вадима Рабиновича, даже в самом МВФ отметили, что в результате разочарования внешним экономическим положением значительно выросла трудовая миграция: за границей работают около двух-трех миллионов украинцев. При этом, по мнению народного депутата, МВФ сам посадил Украину на свою кредитную иглу.

«В итоге правительство постоянно повышает людям тарифы на газ, на тепло. Власть берет кредиты фонда, тут же выводя средства на свои зарубежные счета, скупая недвижимость, покупая яхты и „мерседесы“. Они делают это с легкостью, понимая, что отдавать долги не им. Это тяжкое бремя они возложили на нас и наших детей», — считает народный депутат.

Вадим Рабинович также отметил, что нынешнее правительство с треском провалило экзамен по управлению страной. По его мнению, украинцы должны поднимать свою экономику, а не экономики других стран.

«Мы в „Оппозиционной платформе — За життя“ знаем, как это обеспечить. Несколько простых шагов: вернуть в госсобственность стратегические предприятия, наладить их работу. Это позволит нам не только перезапустить экономику, но и создать миллионы рабочих мест. В результате чего мы вернем в страну выехавших украинцев. А с МВФ распрощаемся навсегда», — заявил лидер «Оппозиционной платформы — За життя».

«В Украине продолжается наступление на свободу слова»

Вадим Рабинович уверен, что нынешняя власть хочет ликвидировать СМИ, не придерживающиеся «линии официальной пропаганды». Подтверждением его слов стал тот факт, что один из крупнейших украинских провайдеров — «Ланет» — по указке провластных политиков исключил из своей сетки вещания телеканал NewsOne.

«Власть пытается заткнуть рот средствам массовой информации, которые не придерживаются „линии официальной пропаганды“ и правдиво освещают происходящие события. Сначала депутаты проталкивают через парламент незаконные решения об отключении каналов NewsOne и „112 Украина“. Затем начинают давить на частный бизнес, чтобы тот окончательно перекрыл кислород свободной прессе в Украине», — уверен парламентарий.

Политик отметил, что подобными решениями пытаются ограничить свободу слова в Украине, которая гарантирована Конституцией и нарушает статьи Уголовного кодекса о препятствовании журналистской деятельности.

«Я уже даже не говорю, что это прямое нарушение Конституции Украины, в которой четко сказано, что каждый гражданин имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или иным способом — по своему выбору. Не говорю и о том, что за препятствование работе журналиста Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — напомнил Вадим Рабинович.

По мнению народного депутата, для власти «законы попросту не писаны» и они всегда найдут способ договориться с представителями правосудия. Политик также отметил, что закрытие каналов является политической игрой, которая ведется в интересах провластных политиков и политических сил.

«Накануне выборов они хотят зачистить информационное поле от всех неугодных СМИ. Чтобы никто им не мешал вещать на всю страну беззастенчивую и лживую пропаганду. Однако они не учли, что все их подковерные игры для украинцев очевидны. И мы прекрасно понимаем, что это за люди. И я уверен, что за них наш народ в этот раз точно не проголосует! Слишком много за ними обмана и мошенничества», — говорит политик.

«Коррупция в фискальной службе стоит бюджету 5 миллиардов долларов ежегодно»

Вадим Рабинович также заявил, что коррупция в Государственной фискальной службе обходится государственному бюджету Украины в 5 миллиардов долларов ежегодно. По его словам, ситуация с коррупцией в ведомстве усугубляется тем, что службой руководят не профессиональные менеджеры, а «одиозные личности» вроде Романа Насирова или Мирослава Продана.

«Сначала с помпой арестовывали Романа Насирова, выпустили под залог в 100 миллионов, а дело спустили на тормозах. Потом премьер-министр обещал очищение ГФС — и главой ведомства был назначен Мирослав Продан. Сам Продан после этого бежал из страны в багажнике. Потом он вернулся и его обвинили в хищениях на сумму 80 миллионов гривен. Но для него не хватило электронного браслета», — сыронизировал политик.

При этом, по словам Вадима Рабиновича, Украина из-за коррупции в ГФС ежегодно теряет 5 миллиардов долларов. Этих денег, по мнению Рабиновича, было бы достаточно для выплаты достойных пенсий украинским пенсионерам и высоких зарплат работникам бюджетной сферы. Также закрытие коррупционных каналов на таможне позволило бы Украине забыть о внешних заимствованиях.

«Вы знаете, что такое 5 миллиардов долларов? Это солидные пенсии, это нормальные зарплаты бюджетникам, это отказ от протягивания руки перед Западом. 90 процентов проблем страны можно решить, закрыв два коррупционных окна», — считает народный депутат.

«Антикоррупционные органы должны прекратить склоки и взяться за работу»

Продолжая тему коррупции, Вадим Рабинович заявил, что украинские антикоррупционные ведомства, а также их руководители должны прекратить конфликтовать между собой и объединить усилия.

«Я считаю, что столкновение между руководителями антикоррупционных органов — это важнейшая проблема. Она мешает им работать. Сытнику, Холодницкому и другим нужно попытаться как можно скорее выйти из этой катастрофической ситуации», — заявил парламентарий.

По словам Рабиновича, Сытнику и Холодницкому нужно прекратить разбираться, кто из них лучше, а кто хуже. В свою очередь, украинское общество должно в качестве ответной меры дать руководителям антикоррупционных ведомств вотум доверия.

«Давайте дадим им возможность что-то делать. Давайте дадим им еще раз вотум доверия. Кому они не нравятся — не имеет значения. Других у нас нет», — подчеркнул народный депутат.

Рабинович считает, что у антикоррупционных ведомств есть возможность остановить разруху и разложение в стране, а также помочь Украине выбраться из коррупционной ямы.

«Хочу обратиться и к Сытнику, и к Холодницкому с простым вопросом: знаете, почему вы должны найти общий язык? В 1990 году Украина производила пять процентов мировой продукции. А сегодня мы „боремся“ за звание самой нищей страны. И возможность изменить что-либо находится как раз в руках глав антикоррупционных органов», — сказал Вадим Рабинович.

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