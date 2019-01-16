- 18:42 Олег Скрипка в трусах на велосипеде приглашает в баню
- 18:38 Крысы убили жителя Львова: медики объяснили, что произошло
- 18:26 Трамп впервые в истории США оставил американских военных без зарплаты
- 18:25 Сейчас вакцинировать от кори категорически нельзя: врач сделала важное разъяснение
- 18:18 Насиров подался в президенты: бывший главный фискал принес документы в ЦИК
- 18:04 Жену Монатика заподозрили в беременности: сеть озадачило фото
- 17:58 "Денег нет, но вы держитесь": на Донецк сбросили интересные листовки с Пушилиным
- 17:38 В центре Киева горит здание: идет эвакуация жителей соседних домов
- 17:32 Сдать ВНО можно будет только при наличии ID-паспорта: сделано важное разъяснение
- 17:29 Нападение на полицейского в Харькове: заказчик установлен, исполнитель задержан
Трамп впервые в истории США оставил американских военных без зарплаты
В среду, 16 января, командующий Службой береговой охраны США адмирал Карл Шульц сообщил своим подчиненным, что они не получат зарплату. «Сегодня вам не выдадут привычные для середины месяца чеки. Насколько мне известно, впервые в нашей национальной истории служащие Вооруженных сил Соединенных Штатов не получат зарплату из-за проблем в работе правительства», — написал адмирал в Twitter.
Командующий также сообщил, что разделяет беспокойство военнослужащих и членов их семей в связи с такой неординарной ситуацией. Он поблагодарил ряд благотворительных организаций, которые поспешили на помощь.
Адмирал Шульц сообщил, что, в частности, организация «Взаимная помощь береговой охраны» в сотрудничестве в Красным Крестом уже выделила 15 миллионов долларов на выплату материальной помощи оставшимся без зарплаты военным. Командующий выразил солидарность с 800 тысячами федеральных гражданских служащих, которые уже 26 дней вынуждены либо работать без оплаты, либо находиться в бесплатном отпуске из-за шатдауна.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», шатдаун начался 22 декабря 2018 года после того, как Сенат США отказался утвердить проект федерального бюджета, предложенный Белым домом. Сенаторам не понравилась статья расходов на строительство стены на границе с Мексикой. Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на реализации этого плана. В результате американцы столкнулись с самым длительным шатдауном с истории страны. Предыдущий рекорд был установлен в 1995 году. Тогда шатдаун продолжался 21 день.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!
Ветер: 3 м/с С
Давление: 740 мм