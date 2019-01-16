Трамп впервые в истории США оставил американских военных без зарплаты

Мир

В среду, 16 января, командующий Службой береговой охраны США адмирал Карл Шульц сообщил своим подчиненным, что они не получат зарплату. «Сегодня вам не выдадут привычные для середины месяца чеки. Насколько мне известно, впервые в нашей национальной истории служащие Вооруженных сил Соединенных Штатов не получат зарплату из-за проблем в работе правительства», — написал адмирал в Twitter.

Командующий также сообщил, что разделяет беспокойство военнослужащих и членов их семей в связи с такой неординарной ситуацией. Он поблагодарил ряд благотворительных организаций, которые поспешили на помощь.

Адмирал Шульц сообщил, что, в частности, организация «Взаимная помощь береговой охраны» в сотрудничестве в Красным Крестом уже выделила 15 миллионов долларов на выплату материальной помощи оставшимся без зарплаты военным. Командующий выразил солидарность с 800 тысячами федеральных гражданских служащих, которые уже 26 дней вынуждены либо работать без оплаты, либо находиться в бесплатном отпуске из-за шатдауна.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», шатдаун начался 22 декабря 2018 года после того, как Сенат США отказался утвердить проект федерального бюджета, предложенный Белым домом. Сенаторам не понравилась статья расходов на строительство стены на границе с Мексикой. Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на реализации этого плана. В результате американцы столкнулись с самым длительным шатдауном с истории страны. Предыдущий рекорд был установлен в 1995 году. Тогда шатдаун продолжался 21 день.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter