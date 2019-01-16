Крысы убили жителя Львова: медики объяснили, что произошло

Происшествия

Во Львове от лептоспироза умер 54-летний мужчина. Об этом сообщили во Львовском областном лабораторном центре МОЗ.

Источником инфекции заболевания, вероятно, были крысы. Врачи считают, что из-за повреждения кожи на руках лептоспиры (возбудители болезни) попали в кровь.

При проведении эпидрасследования было установлено, что в подвале дома, где проживал мужчина, было много крыс. Сын больного обращался в соответствующие службы, чтобы обезвредили их. Больной накануне убирал в подвале, контактировал с предметами, которые, очевидно, были загрязнены экскрементами грызунов.

Недомогание началось еще 3 января. Симптомы были такие, как при острых респираторных инфекциях: повышение температуры тела, слабость, ломота в теле. Мужчина вызвал бригаду скорой медицинской помощи и 9 января был госпитализирован в стационар, где ему поставили диагноз «лептоспироз».

«Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Львовской областной клинической больницы 9 января в тяжелом состоянии. Лабораторные исследования, проведенные специалистами лаборатории особо опасных инфекций ГУ» Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины «подтвердили данное заболевание. Источником инфекции предположительно были крысы. Врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось и 11 января он скончался», — цитирует УНН сообщение врачей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как отличить лептоспироз от простуды и как уберечься от лептоспироза.

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