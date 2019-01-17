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Спорт

Биатлон на ТВ: где смотреть мужской и женский спринт в Рупольдинге

7:55 17 января 2019   1475
Елена Пидгрушная
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В четверг, 17 января, в немецком Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону. В этот день вместо запланированной изначально одной гонки состоятся две. Сначала пройдет мужской спринт (в 12:00), отмененный накануне из-за обильных снегопадов, а позже (в 15:30) на дистанцию выйдут женщины.

В мужской спринтерской гонке (10 км) Украину представят четыре спортсмена: Дмитрий Пидручный (10-й стартовый номер), Артем Прима (33-й), Сергей Семенов (79-й) и Артем Тищенко (108-й).

В женском спринте (7,5 км) за медали поборются пять украинок: Валя Семеренко (8-й номер), Вита Семеренко (32-й), Елена Пидгрушная (53-й; на фото), Юлия Джима (60-й) и Анастасия Меркушина (87-й).

Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия)

17 января (четверг)

Спринтерская гонка (мужчины) 12:00 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»

Спринтерская гонка (женщины) 15:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»

Отмечу, что в топ-30 общего зачета Кубка мира — четыре представителя Украины: у мужчин — Дмитрий Пидручный (23-я позиция), у женщин — Елена Пидгрушная (24-я), Юлия Джима (29-я) и Анастасия Меркушина (30-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что наши мужчины провалили мужскую эстафету на этапе в Оберхофе.

Фото biathlon.com.ua

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