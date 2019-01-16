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Пожар в центре Киева ликвидирован: новые фото и видео
В центре Киева ликвидировали пожар в здании по улице Грушевского, 4Б, расположенном за гостиницей «Днепр» (район Европейской площади). По информации столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание, охватившее площадь в 400 кв метров, удалось ликвидировать в 18:54.
Пожарные установили, что очаг возгорания находился на крыше трехтажного отселенного здания. В ходе операции пришлось эвакуировать 12 жильцов расположенного рядом пятиэтажного дома.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
По информации Украинской правды, владельцем горевшего здания может быть компания «Грааль», которую связывали с экс-министром образования Дмитрием Табачником. В 2010 году она получила здание в 2010 году под снос.
Напомним, 16 января также возник новый пожар на опасном предприятии во Львовской области.
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