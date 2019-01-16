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Самый высокий рост ВВП и самая низкая инфляция за последние годы: глава НБУ подвел итоги 2018-го
В 2019 году Национальный банк прекратит печатать банкноты номиналом 5 гривен, а затем, возможно, и номиналом 10 гривен. Однако в Нацбанке заверили, что инфляцию это не подстегнет. Как заявил на пресс-конференции глава Национального банка Яков Смолий, в 2018 году Украине удалось добиться наилучших макроэкономических показателей за последние несколько лет
В частности, инфляция снизилась до 9,8% (самый низкий уровень с 2013 года), а золотовалютные резервы достигли 20,8 млрд долларов, что также является лучшим показателем с 2013 года.
По словам Смолия, этого удалось добиться за счет взвешенной политики гибкого курсообразования, интервенций Нацбанка на валютном рынке, а также продолжения сотрудничества с МВФ (Украине удалось привлечь транш в размере 1,4 млрд долларов) и другими международными донорами (еще 1 млрд долларов).
Что касается курса гривни, то он во втором полугодии 2018 года укрепился на 1,4% (на 17 января 2019 года курс гривни установлен на уровне 28 гривен, что на 15 копеек меньше, чем по сравнению с предыдущим банковским днем).
Напомним, экономист озвучил «ФАКТАМ» реальную стоимость гривни.
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