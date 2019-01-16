YouTube запретил пользователям размещать видео, травмирующее психику

Наука и технологии

Видеохостинг YouTube отныне не будет размещать видео пользователей с опасными и травмирующими психику розыгрышами, трюками и играми. Об этом говорится в сообщении YouTube и Google.

Здесь отметили растущую популярность в мире челленджей и игр, участников которых заставляют выполнять небезопасные задания вроде «дегустации» капсул для стирки или вождения авто с закрытыми глазами.

В сообщении отмечается, что такие игры уже привели к гибели нескольких человек, а многие из выживших получили разного рода увечья.

Уже опубликованные в YouTube челленджи и розыгрыши, нарушающие новые правила, будут удалены в течение ближайших двух месяцев. При этом каналы, опубликовавшие их, блокироваться пока не будут.

Напомним, в конце 2018 года Facebook запретил публикации с намеком на секс.



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