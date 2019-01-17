Происшествия

Душил и бил по голове: на Волыни работника лицея обвиняют в нападении на шестиклассника

На Волыни мама шестиклассника обвиняет сотрудника лицея в избиении сына. Мальчик пожаловался, что дежурный по общежитию, где он живет, душил его, бил кулаками по голове и засовывал в рот игрушку. Ранее сообщалось, что бывшему тренеру Полтавской детско-юношеской спортивной школы № 4 грозит арест на срок до шести месяцев либо ограничение свободы до двух лет за избиение ученицы.

Как сообщает ZIK, таким образом дежурный пытался «утихомирить детские шалости». «Побил меня, душил, взял игрушку и запихивал мне в рот, чтобы не дышал, и бил кулаками в голову. Царапал меня по лицу и запихивал пальцы в глаза», — вспоминает 11-летний Саша. В травматологии, куда отвезли мальчик, сообщили о внутремозговых поражениях и оставили Сашу под наблюдением медиков.

Сам дежурный по общежитию — бывший учитель лицея, вышедший на пенсию, утверждает, что лишь забрал у ребенка игрушку. Говорит, что, может «там по лицу игрушкой постучал» и что сожалеет. После инцидента Ярослав Грабовец решил написать заявление об увольнении.

«Неприятно, ведь мы заведение, которое работает нормально, нормальные дети идут к нам. Хотя есть переходный период. Хотя, возможно, дети его спровоцировали, но мы не скрываем», — рассказывает директор лицея Евгений Возняк. Кстати, руководство учебного заведение не разрешило журналистам пообщаться с детьми, которые были свидетелями инцидента.

«По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.1 ст. 125 УК. Речь идет о умышленное легкое телесное повреждение», — сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Волыни Виктор Гомоль.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсонской области оказался отец одного из школьников напал на ученика шестого класса.

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