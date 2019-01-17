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Арестован хакер, затеявший скандал с Криштиану Роналду-«насильником»
В Будапеште задержан хакер, обвиняемый в публикации конфиденциальной информации на сайте Football Leaks. Как сообщает BBC, под арестом оказался 30-летний (по другим данным, 27-летний) португалец Руи Пинту (на фото), ранее известный только под псевдонимом Джон.
Пинту, проживающий в венгерской столице, обвиняется во взломе электронной переписки нескольких футбольных клубов, среди которых «Порту», «Бенфика» и «Спортинг». Предполагается, что хакер украл электронные документы, в том числе переписки сотрудников, контракты футболистов и другую информацию.
Руи Пинту считается основателем Football Leaks, появившегося в 2015 году. В ближайшее время он будет экстрадирован в Португалию, где его и будут судить. «Джону», которого в прошлом году ESPN поставил на 16-е место в списке самых влиятельных людей в футболе, грозит тюремный срок до 10 лет.
Отмечу, что сайт Football Leaks публиковал информацию о футболистах, их зарплатах, а также о деятельности ведущих клубов на условиях анонимности. Именно из документов, опубликованных этим ресурсом, стало известно об обвинениях в адрес Криштиану Роналду в изнасиловании, о нарушениях финансового фейр-плей со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ», а также о ряде других инцидентов, связанных с финансовыми махинациями.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду рискует получить пожизненный срок за изнасилование.
Фото Record
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