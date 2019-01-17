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Спорт

Юная Ястремская обыграла на Australian Open испанку из топ-25 мирового рейтинга

12:38 17 января 2019   211
Юная Ястремская обыграла на Australian Open теннисистку из топ-25 мирового рейтинга
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Продолжает свое успешное выступление в основной сетке Australian Open, первом в 2019 году турнире серии «Большого шлема», 18-летняя украинка Даяна Ястремская (57-я позиция в мировом женском рейтинге), которая вошла в список главных красавиц украинского спорта по версии «ФАКТОВ».

Следом за победой над Самантой Стосур (7:5, 6:2), которая стала для киевлянки дебютной в основной сетке «мэйджоров», наша соотечественница сотворила еще одну сенсацию, обыграв опытную испанку Карлу Суарес-Наварро, сеянную на турнире под 23-м номером согласно своему рейтингу в мировой класификации.

Ранее теннисистки на корте в официальных матчах не встречались — по признанию самой Даяны, лишь однажды тренировались вместе. Впрочем, никакой боязни перед испанкой, которая старше ее на целых 12 лет, у Ястремской не было, что и подтвердил первый сет: украинка уверенно действовала на своих подачах и, воспользовавшись ошибкой Суарес-Наварро, взяла его — 6:3. Вторая партия также началась для нашей соотечественницы удачно, вот только испанке удалось склонить чашу весов в свою пользу благодаря пяти подряд взятым геймам — 6:3. Отрадно, что расстраиваться Даяна не стала, смогла взять себя в руки и так же уверенно, как и первый сет, провести решающую партию, просто вынеся соперницу с корта — 6:1.

Благодаря победе юная украинка заработала 155 тысяч долларов призовых и в третьем круге встретится с бывшей первой ракеткой мира американкой Сереной Уильямс (16-я), которая в двух сетах обыграла Эжени Бушар из Канады (79-я) — 6:2, 6:2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина отомстила за соотечественницу и вышла в третий круг Australian Open.

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