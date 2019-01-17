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В киевском супермаркете поймали "ореховых" воров (видео)
В одном из торговых центров в Соломенском районе Киева задержали воришек, пытавшихся вынести в рюкзаке продуктов на пять тысяч гривен. Момент кражи был зафиксирован камерой видеонаблюдения в торговом зале, причем судя по ракурсу, воришки находились прямо перед ней.
Видео, опубликованное в группе «Киев-Оперативный», вызвало шквал комментариев киевлян.
«Да не, вы не поняли — это ж они бизнес замутить пытались. Типо «Давай украдем орехов, а потом продадим? Бабок поднимем!». Пацаны к успеху шли, а получилось «Украл, выпил, в тюрьму», — предположила Виктория Бахс.
«Понять не могу, они реально не допускали, что их может снимать потолочная камера!?», — заинтересовался Олег Олежка.
Светлана Бакошина назвала воришек феерическими балбесами, а Игорь Шевченко вспомнил народную мудрость.
«Что называется, дали на орехи», — пошутил он.
Напомним, ранее в сеть выложили фото «несунов» из киевских супермаркетов, «специализирующихся» на дорогом алкоголе.
А в Житомире воспитательница детского сада шокировала горожан, обворовывая спящих детей ради погашения долга по кредиту.
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