27.86 / 28.12 31.66 / 32.10
Киев: +1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Выбираю состав по размеру полового органа, — в Германии футболистов впервые тренирует женщина

13:50 17 января 2019   840
Имке Вюббенхост
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Впервые в истории немецкого футбола мужскую команду из первых пяти футбольных лиг страны возглавила женщина. Меньше месяца назад 30-летняя экс-футболистка Имке Вюббенхорст (на фото) стала у руля «Клоппенбурга», занимающего после 18 туров пятого по силе дивизиона последнее место в турнирной таблице.

Несколько дней назад Вюббенхорст дала интервью, в котором у нее спросили, носит ли она специальную сирену, оповещающую футболистов, что надо успеть не остаться голыми и одеться, прежде чем она войдет в раздевалку.

«Конечно, нет! Я профессионал и определяю состав по размеру членов моих игроков», — ответила Имке, дав, как отмечают многие СМИ, достойный отпор задавшему такой вопрос журналисту.

Большую часть игровой карьеры Вюббенхорст провела в женской команде «Клоппенбурга», которую впоследствии она тренировала. Имке довелось поиграть и за молодежную сборную Германии.

До конца сезона мужской команде «Клоппенбурга» осталось провести 12 матчей, от спасительной зоны ее отделяет шесть очков.

Пока же многие футбольные болельщики в соцсетях выразили надежду на то, что со временем Вюббенхорст выведет «Клоппенбург» в бундеслигу или хотя бы во второй по силе немецкий дивизион.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голая женщина пыталась сорвать футбольный матч.

Фото ФК «Клоппенбург»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

Киев
+1

Ветер: 5 м/с  Ю-3
Давление: 741 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины