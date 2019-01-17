Выбираю состав по размеру полового органа, — в Германии футболистов впервые тренирует женщина

Спорт

Впервые в истории немецкого футбола мужскую команду из первых пяти футбольных лиг страны возглавила женщина. Меньше месяца назад 30-летняя экс-футболистка Имке Вюббенхорст (на фото) стала у руля «Клоппенбурга», занимающего после 18 туров пятого по силе дивизиона последнее место в турнирной таблице.

Несколько дней назад Вюббенхорст дала интервью, в котором у нее спросили, носит ли она специальную сирену, оповещающую футболистов, что надо успеть не остаться голыми и одеться, прежде чем она войдет в раздевалку.

«Конечно, нет! Я профессионал и определяю состав по размеру членов моих игроков», — ответила Имке, дав, как отмечают многие СМИ, достойный отпор задавшему такой вопрос журналисту.

Большую часть игровой карьеры Вюббенхорст провела в женской команде «Клоппенбурга», которую впоследствии она тренировала. Имке довелось поиграть и за молодежную сборную Германии.

До конца сезона мужской команде «Клоппенбурга» осталось провести 12 матчей, от спасительной зоны ее отделяет шесть очков.

Пока же многие футбольные болельщики в соцсетях выразили надежду на то, что со временем Вюббенхорст выведет «Клоппенбург» в бундеслигу или хотя бы во второй по силе немецкий дивизион.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голая женщина пыталась сорвать футбольный матч.

Фото ФК «Клоппенбург»



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