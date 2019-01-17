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Последствия масштабного пожара в центре Киева сняли с высоты (фото, видео)
Сгоревшее здание в центре Киева, по улице Грушевского, 4Б, сняли с воздуха. Видео разместил в сети ресурс «Информатор».
Как сообщали «ФАКТЫ», возгорание случилось около 15:30 в среду, 16 января. На место прибыли 17 единиц спасательной техники и около 70 человек личного состава Управления ГСЧС в Киеве.
Пожар удалось локализовать в 16:50, а в 18:54 — полностью ликвидировать.
В ходе спецоперации пришлось эвакуировать жильцов соседнего здания, которому также угрожал огонь.
В настоящее время двери и стены горевшего здания закопчены, а перекрытия — обрушились.
Внутри сгоревшего здания
Напомним, пострадавших в результате пожара зафиксировано не было.
Фото Информатор
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