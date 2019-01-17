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Когда в Украине полноценно заработает система бесконтактных платежей: названы сроки
По мере приближения даты вступления нового Закона Украины «О валюте и валютных операциях» Нацбанк вводит или представляет все новые финансовые механизмы. Большинство из них заработают уже в ближайшее время.
В частности, в НБУ заявили, что во втором квартале 2019 года планируется внедрение возможности осуществления QR-платежей для украинского платежного рынка. Причем возможность пользоваться новым способом расчета будет предоставлена всем участникам платежного рынка в нашей стране, говорится в «Стратегии Национального банка Украины» на 2019 год.
Банкиры уверены, что повсеместное внедрение QR-платежей будет способствовать увеличению объема безналичных операций. Тем более, что украинцы в последние годы все активнее отказываются от налички в пользу безналичных операций.
По данным НБУ, в 2018 году доля безналичных платежей в торговых сетях выросла до 51,7%. Таким образом, больше половины покупок осуществляется с помощью электронных средств. При этом каждая десятая карточка и 79,8% торговых терминалов — бесконтактные.
В Нацбанке также отметили, что наличные операции в экономике страны сокращаются уже несколько лет подряд. Так? в 2016 расчеты наличными составляли 14% от всего объема операций, в 2017 году — 11,1%, а в 2018 году — уже 10,4%. При этом по итогам девяти месяцев прошлого года доля безналичных операций с использованием карточек, выпущенных украинскими банками, достигла 44,3% от общего объема. В 2017 этот показатель составил 39,3%, а в 2016 — 35,5%.
Стоит напомнить, что вскоре номера всех банковских счетов украинцев будут изменены в соответствии с международным стандартом IBAN, действующим в 46 странах мира, в том числе и в Европейском Cоюзе. Уже с 1 апреля 2019 года банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов с 1 апреля до 31 октября 2019 года отечественные банки будут самостоятельно изменять в соответствии с требованиями данного стандарта. Обо всех изменениях будут сообщать своим клиентам.
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