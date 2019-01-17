Политика

Приехавшей в Киев Собчак припомнили ее визиты в Крым после аннексии

Один из конкурентов президента России Владимира Путина на последних президентских выборах Ксения Собчак заявила, что ее приезд в Киев не связан с политикой. Об этом она написала в своем Telegram.

«Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста, невозможно, да? Ад какой-то. А здесь кстати гостеприимные и прекрасные мои друзья. И никакой политики. Кроме того, что за день стало ясно, что абсолютное большинство моих знакомых убеждены в победе [на выборах президента Украины Петра] Порошенко. Потому что „у него все бабки“», — написала она.

Отметим, что в апреле 2014 года Собчак незаконно посещала оккупированный Россией Крым. Тогда сторонница «проведения настоящего референдума» называла полуостров «освобожденным», а Севастополь — «российским городом».

Тем временем, в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что у пограничников не было оснований не впускать в страну Ксению Собчак.

По словам помощника главы ведомства Олега Слободяна, у правоохранителей нет информации о посещении Собчак аннексированного Крыма с момента принятия украинского законодательства о признании полуострова временно оккупированной территорией, сообщает «Украинская правда».

Как писали «ФАКТЫ», 17 января российская журналистка и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в Киев и сразу же оказалась в центре скандала. В соцсети она разместила видео с Европейской площади в столице Украины, однако сделала подпись с ошибкой.

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