- 20:00 Врачи спасли жизнь отравившемуся пациенту, влив в него 15 банок пива
- 19:38 Стала известна причина срочной госпитализации нардепа Шухевича
- 19:15 Без автошколы: в Украине хотят изменить правила получения водительских удостоверений
- 19:12 Мощи на месте: Минкульт отчитался о ревизии в Киево-Печерской лавре
- 19:08 Известная телеведущая умилила сеть нежной фотосессией новорожденного сына
- 19:02 Четыре дня без еды на 20-градусном морозе: подробности спасения заблудившегося в Карпатах туриста
- 18:56 Недостаток сна чреват депрессией и лишним весом: как помочь организму полноценно отдохнуть
- 18:41 Корь "косит" заключенных в Киеве: в Лукьяновском СИЗО объявлен карантин
- 18:32 Невероятно, но факт: из Украины пытались нелегально вывезти 1600 щеглов
- 18:20 Масштабный пожар в Санкт-Петербурге: трое погибших, под завалами еще могут быть люди
Приехавшей в Киев Собчак припомнили ее визиты в Крым после аннексии
Один из конкурентов президента России Владимира Путина на последних президентских выборах Ксения Собчак заявила, что ее приезд в Киев не связан с политикой. Об этом она написала в своем Telegram.
«Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста, невозможно, да? Ад какой-то. А здесь кстати гостеприимные и прекрасные мои друзья. И никакой политики. Кроме того, что за день стало ясно, что абсолютное большинство моих знакомых убеждены в победе [на выборах президента Украины Петра] Порошенко. Потому что „у него все бабки“», — написала она.
Отметим, что в апреле 2014 года Собчак незаконно посещала оккупированный Россией Крым. Тогда сторонница «проведения настоящего референдума» называла полуостров «освобожденным», а Севастополь — «российским городом».
Тем временем, в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что у пограничников не было оснований не впускать в страну Ксению Собчак.
По словам помощника главы ведомства Олега Слободяна, у правоохранителей нет информации о посещении Собчак аннексированного Крыма с момента принятия украинского законодательства о признании полуострова временно оккупированной территорией, сообщает «Украинская правда».
Как писали «ФАКТЫ», 17 января российская журналистка и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в Киев и сразу же оказалась в центре скандала. В соцсети она разместила видео с Европейской площади в столице Украины, однако сделала подпись с ошибкой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...
Ветер: 5 м/с Ю-3
Давление: 740 мм