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Стала известна причина срочной госпитализации нардепа Шухевича
Одному из старейших народных депутатов 85-летнему Юрию Шухевичу сегодня стало плохо во время пленарного заседания Рады — у него резко упало давление. Об этом в Facebook сообщил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.
По словам политика, Шухевич в порядке, но ему на всякий случай сделают обследование.
«С Юрием Шухевичем все в порядке. Несколько часов назад у него резко упало давление, но до приезда „скорой“ он уже чувствовал себя нормально. На всякий случай его забрали на обследование, но никакой угрозы его жизни сейчас нет», — объяснил Ляшко.
Юрий Шухевич является сыном главы УПА Романа Шухевича. После ареста родителей в 1945 году его с сестрой отдали в чернобыльский детдом, а в 1946 году — перевели в детдом в Донецке. В 1949 году суд приговорил 15-летнего Шухевича к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. В лагерях от находился до 1968 года, в 1972 году получил очередной 10-летний срок за распространение антисоветской литературы. Во Львов он вернулся в октябре 1989 года, возглавив УНА-УНСО. В 2014 году был избран в Раду от «Радикальной партии» Олега Ляшко. Является одним из авторов законопроекта о разрыве дипломатических отношений с Россией.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали воспоминания Юрия Шухевича о своем отце Романе Шухевиче — главнокомандующем Украинской Повстанческой Армией, известном под псевдонимом генерала Тараса Чупрынки.
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