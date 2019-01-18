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Биатлон на ТВ: где смотреть мужскую эстафету в Рупольдинге
В пятницу, 18 января, в немецком Рупольдинге мужской эстафетой продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону.
Среди 27 команд участников наши ребята имеют 20-й стартовый номер. Украинцы выступят в таком составе: Артем Прима (на фото), Сергей Семенов, Артем Тищенко и Дмитрий Пидручный.
Напомню, что в Оберхофе наша мужская сборная провалила эстафету и не доехала до финиша, будучи снятыми с дистанции в связи со слишком большим отставанием от лидеров. В Рупольдинге наши ребята попробуют реабилитироваться за ту неудачу.
Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия)
18 января (пятница)
Эстафета (мужчины) 15:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»
Онлайн-видеотрансляцию мужской эстафеты смотрите также на сайте «ФАКТОВ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в спринтерских гонках не порадовали высокими результатами ни наши мужчины, ни женщины.
Фото biathlon.com.ua
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