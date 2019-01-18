Спорт

Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира

В пятницу, 18 января, пройдет мужская эстафетная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Учитывая тот факт, что из-за непогоды спринтерская гонка была перенесена со среды на четверг, биатлонисты остались без дополнительного дня отдыха и вынуждены выходить на биатлонную трассу два дня подряд.

В состав сборной Украины, которая будет стартовать под 20-м номером, вошли Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Дмитрий Пидручный. Отмечу, что по сравнению с Оберхофом, где наши ребята не доехали до финиша, именно Пидручный (на фото) заменит Руслана Ткаленко в составе нашей команды.

Онлайн-видеотрансляцию мужской эстафеты можно смотреть ЗДЕСЬ. Без телевизионной рекламы трансляцию можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Фото biathlon.com.ua

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