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Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира
В пятницу, 18 января, пройдет мужская эстафетная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
Учитывая тот факт, что из-за непогоды спринтерская гонка была перенесена со среды на четверг, биатлонисты остались без дополнительного дня отдыха и вынуждены выходить на биатлонную трассу два дня подряд.
В состав сборной Украины, которая будет стартовать под 20-м номером, вошли Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Дмитрий Пидручный. Отмечу, что по сравнению с Оберхофом, где наши ребята не доехали до финиша, именно Пидручный (на фото) заменит Руслана Ткаленко в составе нашей команды.
Онлайн-видеотрансляцию мужской эстафеты можно смотреть ЗДЕСЬ. Без телевизионной рекламы трансляцию можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Фото biathlon.com.ua
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