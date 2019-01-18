27.82 / 28.08 31.62 / 32.05
Киев: +1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира

11:19 18 января 2019   1280
Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 18 января, пройдет мужская эстафетная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Учитывая тот факт, что из-за непогоды спринтерская гонка была перенесена со среды на четверг, биатлонисты остались без дополнительного дня отдыха и вынуждены выходить на биатлонную трассу два дня подряд.

В состав сборной Украины, которая будет стартовать под 20-м номером, вошли Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Дмитрий Пидручный. Отмечу, что по сравнению с Оберхофом, где наши ребята не доехали до финиша, именно Пидручный (на фото) заменит Руслана Ткаленко в составе нашей команды.

Онлайн-видеотрансляцию мужской эстафеты можно смотреть ЗДЕСЬ. Без телевизионной рекламы трансляцию можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Фото biathlon.com.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...

Киев
+1

Ветер: 4 м/с  Ю-3
Давление: 741 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины