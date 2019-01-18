Впервые после 22-летнего перерыва на украинской станции в Антарктиде будет зимовать женщина (фото)

Наука и технологии

В далеком уже 1997-м на годичную зимовку в Антарктиде на украинскую станцию «Академик Вернадский» (где вскоре начнется капитальный ремонт) отправили 12 полярников, среди них было четыре женщины. Положительным результатом этого эксперимента стало то, что на «ледовом континенте» встретились и полюбили друг друга ученые Роман Братчик и Светлана Краковская. Сейчас в их дружной семье четверо детей. Но, похоже, во время зимовки с участием женщин происходили нежелательные события. Как бы там ни было, в дальнейшем представительниц слабого пола больше на зимовки не брали. Негласное табу действовало в течение 22 лет. В прошлом году, после того как исполняющим обязанности директора Национального антарктического научного центра Украины стал ученый-биолог Евгений Дикий, отношение к этому щепетильному вопросу изменилось: в 2018-м в сезонную экспедицию (она проводится антарктическим летом, продолжается около двух месяцев) стали зачислять женщин. А сейчас пошли на еще более смелый шаг: в состав полярников, которые предстоящей весной отправятся на годичную зимовку, зачислили морского биолога Оксану Савенко.

— Оксана занимается изучением морских котиков и китов, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель антарктического центра Евгений Дикий. — Она на ура прошла конкурсный отбор в участники годичной зимовки — благодаря тому, что отлично показала себя в сезонной экспедиции прошлого года.

— Оксана будет единственной женщиной на предстоящей зимовке?

— Не исключено, что компанию ей составит еще одна женщина — врач. Дело в том, из 12 участников будущей зимовки отобраны только девять человек. Среди претендентов на оставшиеся три места есть одна милая врач. Но у нее трое конкурентов-мужчин.

Отправка в Антарктиду зимовщиков запланирована на март. А уже на днях начнется сезонная экспедиция 2019 года. Она продлится 2−2,5 месяца. В это время в Южном полушарии лето, поэтому жизнь в Антарктиде сейчас бьет ключом. На острове Галиндез, где расположена станция «Академик Вернадский» температура днем поднимается до 5 градусов тепла. В составе сезонной экспедиции четыре женщины. Среди них и Оксана Савенко.

* Специалист по китам и морским котикам Оксана Савенко вначале отработает в сезонной экспедиции на станции «Академик Вернадский», а затем останется там на годичную зимовку (фото из архива Оксаны Савенко)

— Получается, на это раз Савенко участвует в двух экспедициях: сначала — в сезонной, а по ее завершении — в годичной зимовке?

— Да. Кстати, ее коллега, участница сезонной экспедиции Виктория Иванец уже находится на пути в Антарктиду: идет туда на яхте океанского класса «Монкур», принадлежащей одной из киевских турфирм. Насколько я помню, тур на этой яхте из аргентинского порта Ушуая в Антарктиду с заходом на острова стоит 8 тысяч долларов. Фирма планирует совершить за начавшийся летний сезон три-четыре рейса к «ледовому континенту». Знаю, что все туры уже распроданы. У нас договоренность с этой фирмой о сотрудничестве. Условия таковы: если на яхте появится свободное место (например, турист в последний момент откажется от путешествия), то его бесплатно займет наш ученый. На яхте есть мужские и женские места. Получилось так, что освободилось женское. Его отдали Виктории Иванец. На островах она будет собирать образцы трав, мхов, лишайников, микроорганизмов, минералов…

Для нас такая возможность очень важна. Ведь в распоряжении украинских полярников есть только моторные лодки «Зодиак», на которых, согласно правилам безопасности, нельзя удаляться от станции «Академик Вернадский» на расстояние более 12 миль (20 километров). Правда, лет 15 назад наши зимовщики, прихватив пол-литра водки, отправились на «Зодиаке» на самую ближайшую от них станцию «Палмер», принадлежащую американцам, чтобы познакомиться с коллегами. «Палмер» находится в 54 километрах от «Академика Вернадского». Американцы были крайне удивлены, до сих пор напоминают нам о том из ряда вон выходящем случае. В дальнейшем подобное не повторялось. Но проблема с посещением дальних островов оставалась. И вот теперь Виктория Иванец сможет поработать на островах, которые расположены в сотнях километров от острова Галиндез, на котором находится украинская станция «Академик Вернадский».

*Супруги Роман Братчик и Светлана Краковская познакомились в Антарктиде во время зимовки 1997 — 1998 годов. Сейчас у них четверо детей (фото предоставлено Романом Братчиком)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские полярники в Антарктиде поздравили украинцев с Новым годом, записав яркое видео.

Также «ФАКТЫ» рассказывали, что осенью в Национальном антарктическом научном центре Минобразования был объявлен конкурс для желающих на год отправиться работать на станцию в Антарктиду.

Фото в заголовке с сайта poglyad. tv

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