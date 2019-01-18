СМИ сообщили о сенсационном возвращении в большой бокс Владимира Кличко

Спорт

Бывший чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелой весовой категории украинец Владимир Кличко (64 победы, 54 из них — нокаутом, 5 поражений) принял решение вернуться на ринг.

Несмотря на недавние заявления 42-летнего боксера о том, что слухи о его возвращении являются не более чем «ранней первоапрельской шуткой», о чем он написал на своей странице в Twitter, журнал The Ring сообщает о том, что Владимир ведет переговоры с онлайн-каналом DAZN на проведение сразу трех поединков со своим участием. В частности, Кличко-младший уже встречался акционером DAZN Group Леном Блаватником, обсудив детали предстоящего соглашения.

Отмечается, что Владимир Кличко планирует провести первый после возвращения бой в Германии, после чего нацелен на два реванша — против ирландца Тайсона Фьюри, которому уступил по очкам в ноябре 2015-го, и англичанина Энтони Джошуа, будучи нокаутированным в апреле 2017 года.

Также свое желание встретиться с Владимиром выразил еще один британец Диллиан Уайт. «Мои менеджеры предложили Кличко бой, на что получили ответ, что украинцу необходимо два промежуточных боя перед тем, как встречаться с парнями типа меня. На самом деле, это большой комплимент в мой адрес, ведь Владимир на протяжении долгого времени был абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Он лукавит, отметая вероятность своего возвращения в ринг — могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что он возвращается», — отметил Уайт в комментарии изданию Behind the Gloves.

Примечательно, что Кличко-младший может стать послом DAZN Group. Также компания планирует тесно сотрудничать с UNESCO, в которой в вопросах благотворительности задействованы и Владимир вместе с братом Виталием.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обидчик Кличко рассказал, почему отказался от боя-реванша с украинцем.

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