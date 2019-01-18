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Свитолина записала забавное видео с темнокожим бойфрендом
Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина (седьмая позиция в мировом женском рейтинге) наслаждается зарождающимися отношениями с 32-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
После победы над Викторией Кужмовой, которая вывела Элину в третий круг Australian Open, украинка призналась, что встречается с Монфисом. Буквально сразу же влюбленные создали страницу в Instagram с никнеймом G.E.M.S., у которой уже две тысячи подписчиков, и разместили там забавное видео.
Также Элина и Гаэль побывали вместе на дне рождения тренера украинки Энди Беттлса, которому 18 января исполнилось 26 лет, после чего зашли в магазин, где Монфис продемонстрировал свои танцевальные способности.
Напомню, что в третьем круге Australian Open Свитолина встретится с китаянкой Чжан Шуай, а еще одна наша соотечественница 18-летняя Даяна Ястремская будет противостоять бывшей первой ракетке мира американке Серене Уильямс.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у Свитолиной появился новый бойфренд.
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