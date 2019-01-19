На российских условиях? Горбулин упрекнул сторонников быстрого окончания войны на Донбассе

Политика

Проблему теперешнего Донбасса невозможно решить в кратчайшие сроки, как это обещают некоторые оппозиционные политики. За несколько недель вернуть оккупированные территории можно только на условиях России, создав там «украинскую Чечню», куда Украина будет вливать средства, а управлять регионом станут «из-за поребрика». Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил первый вице-президент Национальной академии наук, советник президента Украины Владимир Горбулин.

«Так называемая оппозиция обещает за пять-шесть недель решить проблему Донбасса. На каких условиях, хотел бы спросить. На российских? То есть создать там „украинскую Чечню“. Киев будет вкладывать в восстановление разрушенной инфраструктуры деньги, а управлять регионом реально будет Россия, о чем мечтает господин Путин», — отмечает ученый.

Горбулин поддерживает президента Украины в его стремлении урегулировать военный конфликт на Донбассе политико-дипломатическим путем на условиях, выгодных нашей стране.

«Я согласен с Петром Алексеевичем Порошенко, который даже в воинственном запале все-таки делает ударение на политико-дипломатическом пути урегулирования», — считает он.

При этом советник президента акцентирует внимание на том, что в начале войны гражданское общество сделало очень много, но сейчас оно недорабатывает. Одной из самых серьезных проблем ученый видит в отношении к переселенцам и жителям оккупированного Донбасса.

«Мы — страна — должны внимательнее относиться к переселенцам. Все-таки это огромное количество людей. Это первое. Второе — надо по-иному строить работу на пропускных пунктах. И так далее», — говорит он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по мнению Владимира Горбулина, так называемый «хорватский сценарий» невозможно будет применить для окончания войны на Донбассе из-за отсутствия в этом конфликте этнической и религиозной составляющих.

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