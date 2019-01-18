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Онлайн-видеотрансляция матча «Динамо» — «Бохум»
В субботу, 19 января, киевское «Динамо» на сборе в испанской Марбелье проведет первый в 2019 году товарищеский матч. Соперником команды Александра Хацкевича станет немецкий «Бохум», занимающий во второй бундеслиге восьмое место.
Не исключено, что в спарринге с немцами в составе «бело-синих» дебютирует новичок команды — 26-летний испанский форвард Фран Соль, 18 января приступивший в Марбелье к тренировкам в составе киевлян.
Начало матча — 19 января в 17:00.
Прямую видеотрансляцию поединка «Динамо» — «Бохум», которую проведет клубный YouTube-канал ФК «Динамо», смотрите здесь.
Напомню, что на первом испанском сборе у «Динамо» запланированы еще два товарищеских матча: 23 января — с румынской «Стяуа» и 26-го — с чешской «Спартой».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на втором сборе в Испании «Динамо» сыграет с клубами из США, Швеции и Норвегии.
Фото Instagram ФК «Динамо»
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