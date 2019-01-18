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Силовики обыскивают мэрию Днепра: что произошло
В здании городского совета Днепра проходят обыски. В мэрии находятся сотрудники областной прокуратуры и СБУ.
По данным прокуратуры, следственные действия в Днепре проходят в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту присвоения бюджетных средств.
«Именно в рамках этого уголовного производства правоохранительными органами проводятся обыски в горсовете Днепра. В материалах производства есть информация о том, какого подразделения горсовета это касается, но мы пока эту информацию не обнародуем. После проведения определенных следственных действий мы сможем сказать больше», — цитирует слова пресс-секретаря прокуратуры «Радио Свобода».
Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина», следственные действия начались еще в четверг вечером и проходят в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета, дома у начальника этого департамента, а также в коммунальном предприятии «Днепропетровский электротранспорт».
Напомним, 17 января в Киеве обыскали дом Андрея Доманского, являющегося адвокатом арестованного главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вышинского. Следственные действия проводили по месту жительства адвоката, в его офисе, а также в офисе помощника.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об обыске в горсовете Белой Церкви, который проводили детективы НАБУ. Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства по факту приобретения городским советом здания по вероятно завышенной цене.
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