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Спорт

Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция женской эстафеты

8:51 19 января 2019   209
Вита и Валя Семеренко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В субботу, 19 января, на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге запланирована одна гонка — женская эстафета, в которой за места на подиуме поборются 22 команды.

Украинские девушки, к сожалению, провалившие накануне спринт, уйдут на дистанцию под девятым под стартовым номером. На первом этапе за наших побежит Анастасия Меркушина, на втором — Валя Семеренко, на третьем — Юлия Журавок и завершит эстафету Вита Семеренко.

Кстати, Меркушиной 14 января исполнилось 24 года, сестры-близняшки Семеренко (на фото) отметили день рождения 18 января, а Юлия Журавок накануне завоевала «золото» в коротком спринте на этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

Начало женской эстафеты — в 15:30.

Онлайн-видеотрансляцию женской эстафеты смотрите здесь (без пауз на рекламу — здесь).

В воскресенье, 20 января, на сайте «ФАКТОВ» смотрите видеотрансляции мужского (12:15) и женского (14:40) масс-стартов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что наша мужская команда завершила эстафету в Рупольдинге в топ-10.

Фото biathlon.com.ua

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