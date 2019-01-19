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- 8:51 Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция женской эстафеты
Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция женской эстафеты
В субботу, 19 января, на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге запланирована одна гонка — женская эстафета, в которой за места на подиуме поборются 22 команды.
Украинские девушки, к сожалению, провалившие накануне спринт, уйдут на дистанцию под девятым под стартовым номером. На первом этапе за наших побежит Анастасия Меркушина, на втором — Валя Семеренко, на третьем — Юлия Журавок и завершит эстафету Вита Семеренко.
Кстати, Меркушиной 14 января исполнилось 24 года, сестры-близняшки Семеренко (на фото) отметили день рождения 18 января, а Юлия Журавок накануне завоевала «золото» в коротком спринте на этапе Кубка IBU в немецком Арбере.
Начало женской эстафеты — в 15:30.
Онлайн-видеотрансляцию женской эстафеты смотрите здесь (без пауз на рекламу — здесь).
В воскресенье, 20 января, на сайте «ФАКТОВ» смотрите видеотрансляции мужского (12:15) и женского (14:40) масс-стартов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что наша мужская команда завершила эстафету в Рупольдинге в топ-10.
Фото biathlon.com.ua
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