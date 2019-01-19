27.80 / 28.02 31.70 / 31.95
Киев: -4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн женскую эстафету в Рупольдинге

7:45 19 января 2019   38
Юлия Журавок
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В субботу, 19 января, в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоится женская эстафета с участием 22 команд.

Сборная Украины выступит под девятым стартовым номером. Первой из наших спортсменок на дистанцию выйдет Анастасия Меркушина, отметившая 14 января 24-летие, на втором этапе побежит Валя Семеренко, на третьем — вернувшаяся в команду после удачного выступления на Кубке IBU Юлия Журавок (на фото), а завершит эстафету Вита Семеренко. Кстати, 18 января, наши олимпийские чемпионки сестры Семеренко отметили день рождения.

Напомню, что в Оберхофе наша женская команда завершила эстафетную гонку на восьмом месте (в общем зачете Кубка мира наши — девятые).

Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия)

19 января (суббота)

Эстафета (женщины) 15:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»

Онлайн-видеотрансляцию женской эстафеты смотрите также на сайте «ФАКТОВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что наша мужская команда завершила эстафетную гонку в Рупольдинге в топ-10.

Фото biathlon.com.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...

Киев
-4

Ветер: 3 м/с  С
Давление: 747 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины