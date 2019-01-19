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Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн женскую эстафету в Рупольдинге
В субботу, 19 января, в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоится женская эстафета с участием 22 команд.
Сборная Украины выступит под девятым стартовым номером. Первой из наших спортсменок на дистанцию выйдет Анастасия Меркушина, отметившая 14 января 24-летие, на втором этапе побежит Валя Семеренко, на третьем — вернувшаяся в команду после удачного выступления на Кубке IBU Юлия Журавок (на фото), а завершит эстафету Вита Семеренко. Кстати, 18 января, наши олимпийские чемпионки сестры Семеренко отметили день рождения.
Напомню, что в Оберхофе наша женская команда завершила эстафетную гонку на восьмом месте (в общем зачете Кубка мира наши — девятые).
Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия)
19 января (суббота)
Эстафета (женщины) 15:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»
Онлайн-видеотрансляцию женской эстафеты смотрите также на сайте «ФАКТОВ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что наша мужская команда завершила эстафетную гонку в Рупольдинге в топ-10.
Фото biathlon.com.ua
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