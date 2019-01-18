Происшествия

«Если бы мы не покинули помещение, нас прошили бы пули»: круглый стол в Херсоне закончился стрельбой (фото, видео)

В Херсоне круглый стол по вопросам автоперевозок окончился стрельбой и отравлением журналистов слезоточивым газом. Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. По его словам, полиция квалифицировала происшествие, как хулиганство, но это было похоже на покушение на убийство.

«Если бы я и двое полицейских, которых пригласили организаторы пресс-конференции, не покинули помещение, то нас бы прошили резиновые пули — мы как раз находились на тех местах, через которые пролегала траектория их полета, — рассказала «ФАКТАМ» очевидица событий Елена Нечипуренко, руководитель пресс-клуба «Новый День». — Стреляли из коридора, из светового окошка над дверью в зал для проведения пресс-конференций. Пули пролетели через весь зал, ширина которого примерно 10 метров, и вылетели через окна, пробив стеклопакеты.

Я и двое полицейских вышли в коридор за несколько секунд до стрельбы, потому что кто-то распылил в коридоре слезоточивый газ. Концентрация его была столь высока, что он попал и в зал и у меня стали слезиться глаза, запершило в горле. Я побежала на улицу. Вышли в коридор и полицейские. И тут я услышала выстрелы. Я попала в помещение уже после того, как туда прибыла группа полиции, которую мы вызвали по 102.

Те, кто находился в зале во время стрельбы, рассказали, что было несколько выстрелов, и когда в помещение полетели пули, все попадали на пол.

А после в зал вошел блогер Кирилл Стремоусов, известный как представитель Ильи Кивы (глава Социалистической партии Украины. — Авт.), и стал снимать происходящее. Поскольку была организовала прямая трансляция данного мероприятия, все это есть на видео, которое мы разместили на нашем сайте".

На место происшествия прибыла полиция и скорая. Медики оказали помощь пострадавшим от слезоточивого газа. А полиция увезла в отделение всех, кто находился в коридоре в момент стрельбы, в том числе упомянутого Стремоусова. Сам Кирилл Стремоусов позже разместил в Facebook видео своего интервью местным журналистам, в котором сообщил, что какие-то парни не пропускали его в зал, и якобы в ходе конфликта распылили газ из баллончика, а он, защищаясь, в ответ тоже распылил слезоточивый газ из баллончика, который был при нем.

По информации Елены Нечипуренко, в коридоре было несколько десятков крепких парней в куртках с капюшонами. Кого они пытались убить или запугать, пока не ясно.

Журналисты, которые приняли участие в мероприятии, не исключают, что невольно стали заложниками «разборок» между автопредприятиями, которые делят рынок пассажирских перевозок. Инцидент расследует полиция.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве злоумышленник устроил стрельбу на территории школы.

Фото и видео очевидцев

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