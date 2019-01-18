В Сумах священников УПЦ МП перепугал взрыв "боеприпаса", заряженного кукурузой

Происшествия

В Сумах вечернее богослужение в храме московского патриархата закончилось вызовом полиции — священников напугал резкий звук в притворе церкви. Получив сообщение о «взрыве шашки», в Свято-Преображенский кафедральный собор сразу же выехали специалисты-взрывотехники.

Служители храма поспешили заявить о взрывчатке, повреждении интерьера и о дерзких преступниках, ошалевших от безнаказанности. Тем не менее, прибывшая на место следственная группа успокоила всех собравшихся: взорвалась не шашка, а пиротехническое средство для игры в страйкбол, наполненное зернами кукурузы.

Как отметили в полиции, «кукурузный взрыв» не повредил ни храму, ни собравшимся верующим. Никто из людей не пострадал. Открыто уголовное производство по статье о хулиганстве.





Напомним, ранее в Украине развенчали фейки о якобы готовящихся захватах храмов московского патриархата и агрессии против священников. Предстоятель Православной церкви Украины заверил, что принимать парафии в ПЦУ будут на добровольной основе, а не силой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter