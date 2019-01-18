- 2:01 Бэнкси обогатил жителя Великобритании, нарисовав граффити на его гараже
- 1:10 Кот-вратарь: Джиджи отбивает мячи не хуже Буффона
- 0:32 Популярный флэшмоб #10YearChallenge может оказаться экспериментом Facebook
- 23:11 В России "отклеился" капитальный ремонт дома: сеть шокировало фото
- 22:54 На Крещение киевляне могут набрать в Гидропарке освященной воды
- 22:35 Путин мечтает о поражении Порошенко, — известный историк
- 22:30 В Сумах священников УПЦ МП перепугал взрыв "боеприпаса", заряженного кукурузой
- 22:28 Украинец Севидов стал главным тренером болгарского клуба
- 22:24 «Если бы мы не покинули помещение, нас прошили бы пули»: круглый стол в Херсоне закончился стрельбой
- 22:19 В Керченском проливе появятся международные наблюдатели
В Сумах священников УПЦ МП перепугал взрыв "боеприпаса", заряженного кукурузой
В Сумах вечернее богослужение в храме московского патриархата закончилось вызовом полиции — священников напугал резкий звук в притворе церкви. Получив сообщение о «взрыве шашки», в Свято-Преображенский кафедральный собор сразу же выехали специалисты-взрывотехники.
Служители храма поспешили заявить о взрывчатке, повреждении интерьера и о дерзких преступниках, ошалевших от безнаказанности. Тем не менее, прибывшая на место следственная группа успокоила всех собравшихся: взорвалась не шашка, а пиротехническое средство для игры в страйкбол, наполненное зернами кукурузы.
Как отметили в полиции, «кукурузный взрыв» не повредил ни храму, ни собравшимся верующим. Никто из людей не пострадал. Открыто уголовное производство по статье о хулиганстве.
Напомним, ранее в Украине развенчали фейки о якобы готовящихся захватах храмов московского патриархата и агрессии против священников. Предстоятель Православной церкви Украины заверил, что принимать парафии в ПЦУ будут на добровольной основе, а не силой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!
Ветер: 5 м/с С
Давление: 745 мм