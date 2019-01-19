Свитолина героически обыграла китаянку на Australian Open

Спорт

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (седьмая ракетка мирового женского рейтинга) пробилась в 1/8 финала Australian Open, первого турнира серии «Большого шлема» в 2019 году с общим призовым фондом 62,5 миллиона долларов.

В третьем круге нашей соотечественнице противостояла представительница Китая Шуай (42-я). Ранее теннисистки однажды пересекались на корте в официальном поединке, и тогда Элина легко одолела соперницу в двух сетах — 6:3, 6:0.

На этот раз победа далась куда тяжелее. В первых двух сетах теннисистки обменялись победами — 6:4. Решающую партию украинка начала из рук вон плохо, проиграв три гейма (два из них — на своих подачах), но потом героически вернулась в игру и выиграла пять подряд. Казалось, что теперь психологическое преимущество на стороне украинки (к тому же китаянка испытывала проблемы со здоровьем, из-за чего потребовался медицинский тайм-аут), но Чжан смогла сравнять счет. Впрочем, довести решающую партию до тай-брейка Элина не позволила и выиграла ее — 7:5.

За выход в 1/8 финала Свитолина заработала 260 тысяч долларов призовых и в следующем раунде встретится с победительницей пары Элизе Мертенс (Бельгия, 14-я) — Мэдисон Киз (США, 17-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина записала забавное видео с темнокожим бойфрендом.

Фото Jimmie 48

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