18-летняя Ястремская уступила на Australian Open бывшей первой ракетке мира

Спорт

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (57-я позиция в мировом женском рейтинге) в рамках третьего круга Australian Open, первого турнира серии «Большого шлема» в сезоне-2019, уступила бывшей первой ракетке мира американке Серене Уильямс (16-я) — 2:6, 1:6.

После победы над Карлой Суарес-Наварро в предыдущем раунде 18-летняя Ястремская сказала, что матч против Уильямс-младшей (которая, к слову, более чем в два раза старше украинки!) будет для нее историческим, поскольку Серена является легендой тенниса. К слову, Даяна стала седьмой украинкой, которая противостояла бывшей первой ракетке мира на корте, и лишь в одном матче из 15-ти нашим соотечественницам удалось обыграть Серену — сделала это Элина Свитолина на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

К сожалению, разница в классе стала определяющей — пока что противостоять на равных Серене, которая в общей сложности 319 недель в карьере возглавляла мировой женский рейтинг, юной украинке оказалось не под силу. Впрочем, несмотря на поражение, Ястремская вполне может записать нынешний Australian Open себе в актив, ведь именно в Мельбурне она добыла свои первые победы в основной сетке турнира «Большого шлема».

Участие на турнире принесло Даяне 155 тысяч долларов призовых. А проследовавшая дальше Уильямс-младшая вполне может сыграть со своей сестрой в 1/8 финала — если Венус обыграет нынешнюю первую ракетку мира румынку Симону Халеп.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что юная Ястремская обыграла на Australian Open испанку из топ-25 мирового рейтинга.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter