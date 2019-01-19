Facebook создает новый "смешной" раздел, чтобы завлечь подростков

Наука и технологии

Разработчики социальной сети Facebook пытаются «омолодить» свою аудиторию и привлечь подростков в ряды пользователей. Для этого в Facebook создается новый раздел со смешными видео и гифками. О грядущем появлении в ленте Facebook молодежного раздела сообщил сайт TechCrunch, ссылаясь на свои источники.

В TechCrunch говорят, что сейчас Facebook в обстановке полной секретности тестирует новинку в США. В фокус-группу вошли около сотни американских подростков. Школьникам-старшеклассникам предстоит оценить собранный соцсетью контент: смешные видео из категорий «Приколы», «Неприятности», «Питомцы».

В Facebook подтвердили, что действительно изучают востребованность раздела LOL. «Мы проводим небольшое тестирование, концепция сейчас на ранней стадии», — лаконично прокомментировал официальный представитель социальной сети.

В TechCrunch приветствуют, что Facebook пытается стать «стильным, модным, молодежным», но сомневаются, что новый продукт будет иметь успех. Эксперты, ознакомившиеся с контентом в разделе LOL, обратили внимание, что многие видеоролики — не новые и уже мелькали в соцсетях, а, значит, не прошли мимо внимания подростков. Сможет ли такой контент в Facebook конкурировать с привычными для школьников YouTube и Instagram? Специалисты по соцсетям настроены скептически.

Напомним, ранее Facebook оказался в центре скандала в связи с незаконным сбором данных юных пользователей, пользующихся приложением Messenger Kids.

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