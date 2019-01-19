Происшествия

Автохамы в законе: в сети показали, как машина полиции перекрыла проход по тротуару в Киеве (фото)

В Киеве пешеходы, недовольные засильем припаркованных автомобилей на Соломенской площади, поделились снимками в соцсетях. Наибольшее возмущение вызвал тот факт, что к мешающим проходу автомобилям присоединилась служебная машина полиции.

Автор фото объяснила, что пешеходам и так было сложно ходить из-за образовавшихся на обочине снежных завалов. Когда немногочисленные расчищенные тротуары преграждаются автолюбителями, это, естественно, вызывает возмущение. Если обычный пешеход может найти пути обхода, то для матери с детской коляской такая ситуация практически безвыходная.

«Там такое постоянно. А когда у заочников сессия так это вообще…»;

«Там всегда так. Уже без коляски гуляем, и то не всегда протиснешься», — констатируют жители района.

Пользователи соцсетей согласились, что штрафы за неправильную парковку должны выписываться всем, в том числе и несознательным представителям полиции. Тем более, что проблема возникла не вчера, и автохамы чувствуют себя безнаказанно.

«Ввести штрафы для всех! И для полиции тоже», — выступили с инициативой участники группы.

Напомним, ранее в Киеве, учитывая снегопады и снежные заносы, просили водителей избегать парковки авто в непредусмотренных местах. Неправильно припаркованные машины обещали эвакуировать.

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