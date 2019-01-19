Происшествия

Оттащил на тротуар и бросил: одесситов шокировал поступок водителя, сбившего пешехода (видео)

В Одессе патрульная полиция разыскала водителя, сбившего мужчину на пешеходном переходе. ДТП случилось 18 января. На перекрестке улиц Радостная и Генерала Петрова автомобиль Toyota наехал на пенсионера. Владелец авто не помог пострадавшему, хотя тот явно нуждался в госпитализации. Вместо этого, автовладелец оттащил сбитого мужчину к бордюру и поспешил уехать с места происшествия.

Благодаря свидетелям ДТП, владельца красной «Тойоты» удалось оперативно разыскать. Водителем оказался 55-летний житель Одессы. За поспешное бегство с места происшествия мужчине грозит статья 136 Уголовного кодекса о неоказании помощи пострадавшему. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Пострадавший сейчас госпитализирован и находится под наблюдением врачей.

Напомним, ранее в Одессе на скользкой дороге водитель не справился с управлением и въехал в электроопору. А еще в одном ДТП на скользкой трассе пострадал младенец.

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