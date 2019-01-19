- 17:07 Биатлон в Рупольдинге: видеотрансляция женской эстафеты
- 16:43 Украинцы получат сэкономленные деньги: все, что нужно знать о монетизации субсидий
- 16:43 Онлайн-видеотрансляция матча «Динамо» — «Бохум»
- 16:30 21 января на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит иммунолог Олег Назар
- 16:10 Как сделать уютной квартиру зимой: советы дизайнера
- 16:05 СБУ разоблачила главу общественной организации, приторговывавшего пистолетами и автоматами
- 15:35 Поезда опаздывают на час: стала известна причина сбоя на ЮЗЖД
- 15:10 Маленький рост российского премьера Медведева стал головной болью для его охранников
- 15:07 На одном заряде 363 километра: Nissan презентовал электрокар Leaf e+
- 14:57 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн женскую эстафету в Рупольдинге
Оттащил на тротуар и бросил: одесситов шокировал поступок водителя, сбившего пешехода (видео)
В Одессе патрульная полиция разыскала водителя, сбившего мужчину на пешеходном переходе. ДТП случилось 18 января. На перекрестке улиц Радостная и Генерала Петрова автомобиль Toyota наехал на пенсионера. Владелец авто не помог пострадавшему, хотя тот явно нуждался в госпитализации. Вместо этого, автовладелец оттащил сбитого мужчину к бордюру и поспешил уехать с места происшествия.
Благодаря свидетелям ДТП, владельца красной «Тойоты» удалось оперативно разыскать. Водителем оказался 55-летний житель Одессы. За поспешное бегство с места происшествия мужчине грозит статья 136 Уголовного кодекса о неоказании помощи пострадавшему. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Пострадавший сейчас госпитализирован и находится под наблюдением врачей.
Напомним, ранее в Одессе на скользкой дороге водитель не справился с управлением и въехал в электроопору. А еще в одном ДТП на скользкой трассе пострадал младенец.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!
Ветер: 4 м/с С
Давление: 750 мм