Политика

У Зеленского объяснили, почему тот получает деньги из России

В ответ на расследование о бизнесе Владимира Зеленского в России, юристы «Квартала 95» объясняют, что компания действительно получает роялти от проката в РФ фильмов.

«К сожалению, эти контракты заключены до 2021−2023 года. Это контракты касаются роялти, которые получает компания за произведенные фильмы в 2010—2014 годах», — объяснил юрист «Квартала 95» Иван Баканов в эфире ТСН.

«Мы бы хотели эти компании закрыть. Мы не имеем такой возможности, поскольку не можем туда сами поехать. Задачи на закрытие компании были поставлены, но против Владимира (Зеленского), против „Квартала“ в РФ возбудили уголовные дела. Приехать туда и способствовать закрытию компаний не представляется возможным», — сказал Баканов.

Напомним, ранее журналистское расследование программы «Схемы» показало, что Зеленский входит в число бенефициаров кипрской компании Green Family LTD. Она является соучредителем ООО «Квартал 95» в Украине, а также основателем трех российских компаний, занимающихся производством кино и сериалов. Самая успешная из этой троицы — «Грин Филмс» получает средства в том числе из российского бюджета.

Уже после выхода в свет журналистского расследования Зеленский заявил, что и сам не ездит в Россию, и «Квартал 95» не ведет бизнес в РФ.

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