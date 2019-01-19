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Поезда опаздывают на час: стала известна причина сбоя на ЮЗЖД
Задержка пассажирских поездов, следующих по территории Киевской области, вызвана схождением с рельсов грузового вагона у станции Кожанка на участке Фастов — Козятин. Об этом информирует 24 канал.
По состоянию на 15:00 в дороге задерживаются восемь пассажирских поездов: 715 Киев — Перемышль; 138 Лисичанск — Хмельницкий; 121 Николаев — Ровно; 111 Харьков — Львов; 70 Мариуполь — Львов; 55 Москва — Хмельницкий; 23 Москва — Одесса и 779 Сумы — Винница. Задержка составляет час и более.
Отметим, что самим пассажирам указанных поездов о причинах задержки в пути не сообщили.
Напомним, в конце 2018 года «Укрзалізниця» анонсировала намерение дважды повысить тарифы на проезд в пассажирских поездах. При этом качество услуг, по свидетельству пассажиров, оставляет желать лучшего.
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