27.81 / 28.06 31.60 / 32.01
Киев: -4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Драка в киевской школе: обидчика учителя отправили под домашний арест

20:13 19 января 2019   487
Драка в киевской школе
Инф. «ФАКТОВ»

Мужчину, который избил учителя физкультуры в школе на Оболони, посадили под ночной домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры г. Киева.

«Мужчине, который побил учителя физкультуры в школе на Оболони, сегодня избрана мера пресечения — ночной домашний арест. Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 121 УК Украины», — сообщили в прокуратуре, пишет УНН.

Как писали «ФАКТЫ», в лицее № 157 на столичной Оболони произошел совершенно дикий случай: во дворе учебного заведения отец четвероклассника повалил на землю и прилюдно избил учителя физкультуры. Более того: он принес с собой ножовку, которой собирался отпилить педагогу руку за то, что тот якобы душил его сына.

Результат этих разборок оказался плачевным для всех: учитель физкультуры Игорь Матвиенко теперь в больнице с сотрясением мозга, гематомами и надрывом легкого. По факту нанесения ему преднамеренных тяжких телесных повреждений открыто уголовное производство. Агрессивный родитель рискует сесть в тюрьму на восемь лет, а его сын — быть отчисленным из школы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...

Киев
-4

Ветер: 3 м/с  С-З
Давление: 752 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины