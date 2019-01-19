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Драка в киевской школе: обидчика учителя отправили под домашний арест
Мужчину, который избил учителя физкультуры в школе на Оболони, посадили под ночной домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры г. Киева.
«Мужчине, который побил учителя физкультуры в школе на Оболони, сегодня избрана мера пресечения — ночной домашний арест. Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 121 УК Украины», — сообщили в прокуратуре, пишет УНН.
Как писали «ФАКТЫ», в лицее № 157 на столичной Оболони произошел совершенно дикий случай: во дворе учебного заведения отец четвероклассника повалил на землю и прилюдно избил учителя физкультуры. Более того: он принес с собой ножовку, которой собирался отпилить педагогу руку за то, что тот якобы душил его сына.
Результат этих разборок оказался плачевным для всех: учитель физкультуры Игорь Матвиенко теперь в больнице с сотрясением мозга, гематомами и надрывом легкого. По факту нанесения ему преднамеренных тяжких телесных повреждений открыто уголовное производство. Агрессивный родитель рискует сесть в тюрьму на восемь лет, а его сын — быть отчисленным из школы.
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