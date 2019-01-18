Происшествия

Избиение снимал на мобильный телефон отец другого ребенка из того же класса, а потом этот ролик родители демонстрировали детям в «образовательных» целях: мол, вот как надо решать проблемы.

В лицее № 157 на столичной Оболони произошел совершенно дикий случай: во дворе учебного заведения отец четвероклассника повалил на землю и прилюдно избил учителя физкультуры. Более того: он принес с собой ножовку, которой собирался отпилить педагогу руку за то, что тот якобы душил его сына. Избиение снимал на мобильный телефон отец другого ребенка из того же класса, а потом этот ролик родители демонстрировали детям в «образовательных» целях: мол, вот как надо решать проблемы.

Результат этих разборок оказался плачевным для всех: учитель физкультуры Игорь Матвиенко теперь в больнице с сотрясением мозга, гематомами и надрывом легкого. По факту нанесения ему преднамеренных тяжких телесных повреждений открыто уголовное производство. Агрессивный родитель рискует сесть в тюрьму на восемь лет, а его сын — быть отчисленным из школы.

Подробности «ФАКТЫ» выясняли у непосредственных свидетелей происшествия.

— Физкультура у нас проходит в другом здании, и когда Игорь Николаевич повел наш класс на урок, Руслан и его друг Вячеслав (имена детей изменены. — Авт.) стали баловаться и шуметь, — рассказал «ФАКТАМ» ученик 4-А класса. — Учитель сделал мальчикам замечание, сказал успокоиться, объяснил, что они должны уважать других и нормально вести себя в коридорах, но те не слушались. Тогда он развел их по разным сторонам, сказал Руслану стать в конец строя. Тот стал грубить, спрашивать «А чего это я должен туда становиться? Вы мне сначала объясните, а потом я уже пойду в конец строя». В общем, Руслан как будто нарывался. Когда мы пришли на урок, то стали играть в подвижную игру. Руслан со Славой не играли со всеми, сидели на скамейке. Без спросу учителя взяли мяч, стали кидать. Игорь Николаевич сказал положить его на место. Мальчики не послушались, стали лупить мячом об стенку. Учитель уже громче повторил им, что он не разрешает им делать это, потому что мяч может попасть под ноги другим детям, они упадут и ударятся. Руслан со Славой продолжали играть с мячом. И вот тогда учитель вышел из себя, подбежал к Руслану, обхватил его, притянул к себе и крикнул на ухо: «Ты что меня, плохо слышишь? Я сказал — положи мяч!» Тогда Руслан заплакал и убежал из класса.

— После урока Игорь Николаевич сам пришел ко мне и рассказал о случившемся, — говорит классный руководитель 4-А класса Татьяна Литвинова. — Перед этим он подошел к Руслану и извинился перед ним — это подтверждают и другие дети. Мне он тоже сказал, что жалеет, что не сдержал эмоций. Я видела, что Руслан расстроен. У него как раз был день рождения, мы хотели его всем классом поздравить, но он попросил сделать это на следующей перемене, хотел успокоиться. И, действительно, скоро успокоился. Ни на что не жаловался, родителям не звонил. Спокойно сидел на остальных уроках.

Из школы его забирала бабушка, Руслан рассказал ей свою версию произошедшего. Через двадцать минут мне позвонила его мама, сказала, что они с мужем хотят встретиться с учителем физкультуры и прояснить ситуацию. Я дала ей контакты Игоря Николаевича. Она договорилась встретиться с ним в два часа, но сама в школу не пришла — приехал только папа Руслана. Я встретила его в вестибюле, познакомила с Игорем Николаевичем. Думала, мы все вместе спокойно разберемся в ситуации, но отец ребенка сказал учителю: «Поговорим на улице» и они вышли. Я за ними не пошла — была без верхней одежды. Прямо во дворе, на глазах у детей, папа Руслана повалил учителя на землю, ударил по голове, разбил ему лицо.

— Потом он достал пилу и сказал: какой рукой ты бил Руслана? Давай ее сюда, я отрежу, — рассказал журналистам ТСН пострадавший Игорь Матвиенко. — Я ему протянул руку, и он опустил пилу.

— Игоря Николаевича избили на глазах у его детей, которых он как раз забирал с уроков домой, — возмущается Татьяна Литвинова. — Я разговаривала с отцом Руслана после этого. Он подтвердил, что пришел в школу именно для того, чтоб побить учителя, сделал это спланировано и намерено, а не под влиянием нахлынувших эмоций. Более того, выяснилось, что задумал все это не сам, а по предварительному сговору с отцом одноклассника Руслана, Вячеслава. Об этом нам рассказал сам Славик на следующий день: хвастал, что его папа и папа Руслана вместе приехали на школьную парковку, чтоб выманить туда учителя и избить. Пока отец Руслана бил Игоря Николаевича, отец Славы снимал все это на мобильный телефон. Вечером оба отца показали ролик сыновьям в качестве обучения, «как решать вопросы». Представляете? Я спросила маму Руслана, зачем они рекламируют и прививают детям такую агрессию? Она ответила: «Чтоб знал, какой у него папа!» Что тут еще скажешь? Что касается учителя физкультуры, то ни у нас, ни у детей, ни у других родителей никогда не было на него нареканий.

— Игорь Матвиенко — очень хороший преподаватель, который не только старается проводить интересные и развивающие уроки, но еще и всегда следит за техникой безопасности, — говорит директор лицея № 157 Виктор Костенко. — Конечно, когда он увидел, что несколько учеников своей игрой в мяч рискуют травмировать других детей, он попытался это пресечь. Если бы у нас, как в зарубежных школах, была возможность иметь в штате достаточное количество психологов, которые могли бы в конфликтной ситуации вывести ребенка в отдельную комнатку и успокоить, учителю было бы проще. А так он должен сам и вести урок, и за всеми следить, и утихомиривать тех, кто пытается сорвать занятие.

Да, в этот раз Игорь Николаевич вышел из себя, он сам признает. Но это все равно не давало права родителям нарушать закон и избивать учителя. Кстати, ведь Игорь Николаевич мог дать обидчику сдачи: он мастер спорта по тхеквондо, с черным поясом. Но не стал — сработала природная неконфликтность и этика педагога, который не мог себе позволить драться с отцом своего ученика на глазах у детей.

А на следующий день, когда Игорь Николаевич уже был в больнице, ко мне в кабинет пришли родители и дедушка Руслана. Следуя принципу «лучший способ защиты — нападение», они, вместо того чтобы извиниться, сказали, что будут разбираться с учителем физкультуры. Я ответил, что ни о каких разбирательствах в отсутствие человека не может быть и речи, и напрямую спросил папу Руслана, зачем он пришел в тот день с ножовкой. Тот не нашелся, что ответить. Сейчас мы решаем вопрос о том, чтобы отчислить Руслана из школы. Вопрос, где его с такой характеристикой и с такой славой примут?

— С «А» классом у нас проблемы давно, еще с первого класса, — объясняет заместитель директора 157 лицея Любовь Лапшина. — Это изначально были сложные, агрессивные дети, семейное воспитание у некоторых было на очень низком уровне. Дети постоянно дрались, толкались, обзывались, хулиганили на уроках, один из учеников даже ругался матом на учительницу. Я много раз проводила беседы и с детьми, и с родителями. За четыре года поведение ребят выровнялось. Всех, за исключением трех мальчиков. Они ведут себя отвратительно, никого не слушают и не уважают. Из-за них от преподавания в классе один за другим отказывались педагоги хореографии, изобразительного искусства, труда. В других классах они продолжают преподавать, и все отлично. Но с 4-А совладать не способны. Сколько раз мы говорили с родителями хулиганов и заводил, просили повлиять на них — безрезультатно. Родители всегда оставались на стороне детей. Мама мальчика, обматерившего учительницу, просто пожала плечами и сказала: «Ну вот такой он у нас есть».

— Если в классе не будет детей, которые мешают учиться другим и срывают уроки, у нас все наладится, — говорит Татьяна Литвинова. — Ведь большинство учеников любят и физкультуру, и хореографию, и уроки труда, а по вине нескольких мальчиков лишены возможности их посещать. Возможно, именно эта ужасная ситуация, наконец, расставит все точки над «і». Тем временем полиция продолжает расследовать подробности инцидента. Отец Руслана, который сразу после нападения на учителя скрылся, на следующий день сам явился в полицию адвокатом, чтоб объяснить свой поступок. Ему сообщили о подозрении и задержали. Если суд признает мужчину виновным, ему будет грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве ученик напал на учительницу и тяжело ранил ее ножницами.

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