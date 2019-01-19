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Двукратный чемпион США покончил с собой
В субботу, 19 января, в Канзас-Сити (штат Миссури, США) был найден мертвым в своем доме чемпион Соединенных Штатов по фигурному катанию в паре Джон Кафлин. О смерти 33-летнего спортсмена сообщила на своей странице в Facebook его сестра Анжела Лауне. «Мой невероятный, сильный, чрезвычайно сострадательный брат Джон Кафлин покончил с собой сегодня. У меня нет слов. Я люблю тебя, Джон. Всегда-всегда, братец медведь», — написала убитая горем родственница.
Полиция пока что не сообщает подробности самоубийства. Известно только, что накануне перед роковым днем Кафлин был временно отстранен от участия в различных турнирах в связи с обвинениями в применении физического насилия по отношению к другим участникам соревнований. Жалоба на Джона должна была быть рассмотрена Центром безопасного спорта США и Федерацией фигурного катания страны, но сам спортсмен решил не бороться за восстановление справедливости…
Отмечу, что Кафлин в своей карьере дважды становился чемпионом США, причем сделал это с разными партнершами — в 2011-м с Кэйтлин Янкоускас, а в следующем году с чемпионкой мира-2009 Кейди Денни. Также Джон входил в различные комитеты Федерации фигурного катания США и был членом Международного союза конькобежцев, объединяющий конькобежный спорт, шорт-трек и фигурное катание.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист сборной Словакии покончил с собой.
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