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Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн мужской и женский масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
В воскресенье, 20 января, программу пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершают гонки с массовым стартом у мужчин (15 км) и женщин (12,5 км). В масс-старте с четырьмя огневыми рубежами принимают участие по 30 спортсменов (25 лучших биатлонистов в общем зачете Кубка мира, а также пять спортсменов, не входящих в это число, но набравших наибольшее количество очков на текущем этапе в Рупольдинге).
В мужской гонке Украину представит лишь Дмитрий Пидручный (на фото), который занимает в общем зачете Кубка мира 24-е место. Именно под этим номером украинец отправится на дистанцию.
Что касается украинских девушек, то впервые за 13 лет ни одна наша соотечественница не классифицировалась в гонку с массовым стартом.
Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия)
Гонка с массовым стартом (мужчины) 13:15 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1»
Гонка с массовым стартом (женщины) 15:40 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1»
Прямую видеотрансляцию мужского и женского масс-старта также можно посмотреть на сайте «ФАКТОВ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские биатлонисты попали в топ-10 мужской эстафеты, а наши девушки провалили свою эстафетную гонку.
Фото biathlon.com.ua
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