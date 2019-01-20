27.78 / 28.08 31.66 / 32.08
Киев: -8
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция женского и мужского масс-стартов на этапе Кубка мира

7:49 20 января 2019   74
Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция женского и мужского масс-стартов на этапе Кубка мира
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 20 декабря, программу третьего этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершат гонки с массовым стартом у мужчин (на 15 км) и женщин (12,5 км).

У мужчин в гонке, в которой принимают участие 25 лучших биатлонистов в общем зачете Кубка мира, а также пятеро спортсменов, лучше других проявившие себя на данном этапе, Украина будет представлена лишь Дмитрием Пидручным (на фото), занимающим 24-е место в текущем рейтинге. Под этим же номером украинец и уйдет на дистанцию.

Видеотрансляцию мужской гонки с массовым стартом смотрите ЗДЕСЬ. Без рекламы за гонкой можно следить ЗДЕСЬ.

Впервые в нынешнем сезоне Украина не будет представлена в женской гонке. В общем зачете лучшая из украинок, Елена Пидгрушная, располагается на 26-й позиции, а что касается этапа в Рупольдинге, то здесь результаты наших соотечественниц были далеки от идеала.

Следующий этап Кубка мира стартует 24 января в итальянском Антхольц-Антерсельве.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть мужскую и женскую гонки с массовым стартом на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Фото biathlon.com.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».

Киев
-8

Ветер: 0 м/с  C
Давление: 752 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины