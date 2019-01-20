Спорт

Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция женского и мужского масс-стартов на этапе Кубка мира

В воскресенье, 20 декабря, программу третьего этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершат гонки с массовым стартом у мужчин (на 15 км) и женщин (12,5 км).

У мужчин в гонке, в которой принимают участие 25 лучших биатлонистов в общем зачете Кубка мира, а также пятеро спортсменов, лучше других проявившие себя на данном этапе, Украина будет представлена лишь Дмитрием Пидручным (на фото), занимающим 24-е место в текущем рейтинге. Под этим же номером украинец и уйдет на дистанцию.

Видеотрансляцию мужской гонки с массовым стартом смотрите ЗДЕСЬ. Без рекламы за гонкой можно следить ЗДЕСЬ.

Впервые в нынешнем сезоне Украина не будет представлена в женской гонке. В общем зачете лучшая из украинок, Елена Пидгрушная, располагается на 26-й позиции, а что касается этапа в Рупольдинге, то здесь результаты наших соотечественниц были далеки от идеала.

Следующий этап Кубка мира стартует 24 января в итальянском Антхольц-Антерсельве.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть мужскую и женскую гонки с массовым стартом на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Фото biathlon.com.ua

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