Происшествия

В Черное море вошел еще один военный корабль США (фото)

В сети появились фото эсминца Военно-морских сил США «Дональд Кук», который вошел в Черное море 19 января 2019 года. Снимки опубликовал портал Bosphorus Naval News.

На фото вооруженный ракетами «Томагавк» корабль проходит пролив мимо Стамбула.

Фото прохода корабля

Согласно заявлению командования ВМС США, судно будет обеспечивать безопасность в море, а также стабильность в регионе.

Напомним, 6 января в Черное море вошел большой десантный корабль ВВС США USS Fort McHenry, который направлялся в румынский порт Констанца для учений с фрегатом King Ferdinand. Россия в ответ направила в Черное море десантный корабль Северного флота «Североморск».



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