27.81 / 28.07 31.60 / 32.01
Киев: -5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Черное море вошел еще один военный корабль США (фото)

13:48 20 января 2019   169
Корабль у ночного Стамбула
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились фото эсминца Военно-морских сил США «Дональд Кук», который вошел в Черное море 19 января 2019 года. Снимки опубликовал портал Bosphorus Naval News.

На фото вооруженный ракетами «Томагавк» корабль проходит пролив мимо Стамбула.

Фото прохода корабля

Согласно заявлению командования ВМС США, судно будет обеспечивать безопасность в море, а также стабильность в регионе.

Напомним, 6 января в Черное море вошел большой десантный корабль ВВС США USS Fort McHenry, который направлялся в румынский порт Констанца для учений с фрегатом King Ferdinand. Россия в ответ направила в Черное море десантный корабль Северного флота «Североморск».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...

Киев
-5

Ветер: 3 м/с  Ю-3
Давление: 752 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины