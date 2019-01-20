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- 14:00 Отомстили за Кубок: «ПСЖ» в матче чемпионата Франции забил «Генгаму» девять мячей
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Отомстили за Кубок: «ПСЖ» в матче чемпионата Франции забил «Генгаму» девять мячей (видео)
Безоговорочный лидер чемпионата Франции «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» сполна поквитался с аутсайдером Лиги 1 «Генгамом» за недавнее сенсационное поражение в поединке Кубка французской лиги (1:2). В матче 21-го тура команда Тухеля не оставила от соперника камня на камне — 9:0 (Неймар, 11, 68, Мбаппе, 37, 45, 80, Кавани, 59, 66, 75, Менье, 83).
Благодаря успеху «Пари Сен-Жермен», ворота которого защищал легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, не только укрепил свое лидерство (13 очков отрыва от идущего вторым «Лилля», плюс две игры в запасе), но и повторил клубный рекорд. В марте 2016-го «ПСЖ» также со счетом 9:0 разгромил «Труа».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший молодой игрок ЧМ-2018 признан футболистом года во Франции.
Фото Twitter «ПСЖ»
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