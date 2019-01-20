"Укрзалізниця" попала в новый скандал с поломанной полкой (фото)

Происшествия

В сети появился возмущенный отзыв пассажира поезда «Укрзалізниці», у которого в пути оборвалась полка. Судя по фото, опубликованному Виктором Гарвоной в Facebook, инцидент произошел в купейном вагоне.

«У меня сломалась полка. Подо мной глухонемая пассажирка», — написал Виктор, опубликовав фото поврежденной полки.

Оборвавшаяся полка

По его словам, приключения начали преследовать его еще при посадке в поезд, следующий из Херсона во Львов (сам мужчина ехал в Белую Церковь). Имея на руках электронный посадочный документ, он стал объектом хамства проводницы, которая не смогла найти его в списках пассажиров.

Пассажир отмечает, что пока не пригрозил записью в книге жалоб, в вагон его не пустили.

«Ну и наконец получил постель с пятнами», — сообщил Гарвона.

Напомним, «ФАКТЫ» писали об украинке, получившей серьезные травмы после падения на нее полки в поезде сообщением Киев-Рахов. Она рассказала, что на самом деле произошло.

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