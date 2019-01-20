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Едва не умер в ящике с грязным бельем, — Моуриньо рассказал, как обманул дядек из УЕФА
Знаменитый тренер Жозе Моуриньо, получивший солидную компенсацию за досрочное расторжение контракта с «Манчестер Юнайтед», впервые после увольнения появился на людях, заглянув в студию телеканала beIN SPORTS.
В частности, экс-наставник «Челси» признался, что прятался в ящике с грязным бельем в 2005 году, чтобы обойти дисквалификацию УЕФА в матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Баварии».
«Да, я правда был в ящике. Не помню, как пришла в голову эта идея. Мне нужно было находиться рядом с игроками, и я сделал это. Я пришел в раздевалку днем. Был там примерно с 12:00, а матч в 19:45. Меня никто не видел, я сидел в раздевалке и ждал приезда команды.
Проблема одна — как выйти со стадиона. Наш администратор Стюарт положил меня в этот большой металлический ящик. Крышка была чуть приоткрыта, так что я мог дышать. Но когда Стюарт вышел из раздевалки, за ним пошли сотрудники УЕФА. Тогда он закрыл ящик. Я не мог дышать! Когда он, наконец, открыл крышку, я чуть не умирал. Серьезно", — рассказал Жозе Моуриньо.
Также португальский специалист сообщил, что после ухода из «Манчестер Юнайтед» уже отклонил три предложения о работе.
«Я доволен этими неделями после ухода из «МЮ». Провожу время так, как обычно у меня не получается. Меня уже пригласили на хоккейный суперматч в Россию — для меня такое впервые.
Но я знаю себя. К концу марта это довольство начнет меня тяготить. Я знаю свою природу. Я уже отказался от трех вариантов, потому что не чувствовал, что это то, чего я хочу.
В любом случае, я намерен продолжать тренировать. Я еще достаточно молод, хоть и довольно долго в футболе. В конце января мне исполнится 56 лет. Я вхожу в число тех, кто принадлежит к футболу высшего уровня, и собираюсь на этом топ-уровне остаться", — заявил португальский тренер.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Юнайтед» уволил Моуриньо и заплатит тренеру огромную неустойку.
Фото ФК «Челси»
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