В «кровавом» бою определился следующий соперник украинца Гвоздика (фото, видео)

Спорт

В ночь с 19 на 20 января по украинскому времени в Лас-Вегасе на MGM Grand Arena в андеркарте супербоя между Мэнни Пакьяо и американцем Эдриеном Бронером, в котором легендарный филиппинец одержал по очкам 61-ю победу в карьере, прошел поединок между Баду Джеком (22 победы, 13 из них — нокаутом, 2 поражения, 3 ничьи) из Швеции и американцем Маркусом Брауном (23 победы, 16 из них — нокаутом). Это противостояние было интересно украинским болельщикам в связи с тем, что в нем определялся следующий соперник нашего Александра Гвоздика, который будет проводить защиту своего чемпионского пояса WBC в полутяжелом весе.

Непобедимый американец намного увереннее провел бой, был более точным в своих ударах, а вот Баду за чрезмерное желание клинчевать с соперником был наказан в середине боя ужасным рассечением на лбу после сильного столкновения головами с Маркусом.

* рассечение Баду Джека

Впрочем, несмотря на обилие крови, поединок все же прошел полные 12 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Брауну — 117:110, 116:111 и 118:109.

* судья боя Тони Уикс тоже был весь в крови

После своей победы американец не преминул обратиться к нашему боксеру. «Сегодня я был в великолепной форме, был слишком острым и скользким для Баду. Теперь на очереди Гвоздик. Тедди Атлас (тренер, готовивший украинца к победному поединку с Адонисом Стивенсоном. — Авт.) думает, что у него лучший полутяжеловес мира. Но лучший представитель полутяжелого веса у Гари Старка (тренер Брауна. — Авт.)! Александр Гвоздик, давай устроим настоящую драку!» — сказал Маркус на послематчевой пресс-конференции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боксер, нокаутированный Гвоздиком, впервые заговорил после выхода из комы.

Фото Showtime

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