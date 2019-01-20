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Вилкула выдвинули кандидатом в президенты
Сегодня в Запорожье прошел форум «За мир и развитие», объединивший более 5000 участников — представителей деловых, промышленных кругов, профсоюзов и работодателей страны, общественных деятелей.
Во время форума участники высказались в поддержку народного депутата Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных сил Украины на предстоящих президентских выборах.
Вилкул представил свою программу «Мир и Развитие: четыре шага к успеху», рассказав о своем видении изменений, необходимых Украине.
В частности, Вилкул акцентировал внимание на четырех шагах, которые, по его мнению, должны привести Украину к успеху, и на которых должна сосредоточиться власть сразу после президентских выборов: мир, новая Конституция, экономический рост и социально ощутимые результаты экономического развития.
Выступающие на форуме поддержали позицию кандидата в президенты. По их мнению, именно Вилкул является реальным кандидатом от оппозиционных сил, имеющим необходимые качества характера, знания и опыт, способный объединить граждан и привести Украину к успеху.
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