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Спорт

Мог умереть: жена спасла капитана команды английской премьер-лиги

10:24 21 января 2019   391
Шон Моррисон
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Капитан команды английской премьер-лиги «Кардифф Сити» Шон Моррисон едва не погиб из-за разрыва аппендикса. Как сообщает Daily Express, 28-летний футболист дома почувствовал себя плохо, но не хотел обращаться к врачам. Однако супруга Стэйси настояла на том, чтобы связаться с клубными медиками.

Лучший футболист «Кардиффа» прошлого сезона Моррисон был экстренно доставлен в больницу, где у него обнаружили разрыв аппендикса. Выяснилось, что это могло привести к выбросу токсинов в другие части тела и стать смертельным. Врачи отметили, что если бы футболиста привезли на 45 минут позже, то они уже не смогли бы его спасти.

Капитан команды из Уэльса был прооперирован и теперь дома проходит реабилитацию. Защитник после операции пропустит около шести недель. В нынешнем сезоне Моррисон провёл 22 поединка в чемпионате Англии и отметился тремя результативными передачами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что невеста вратаря сборной Англии едва не осталась без пальца.

Фото Getty Images

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