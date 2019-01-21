Гриценко и его соратники работают на будущие парламентские выборы, — эксперты

Политика

Анатолий Гриценко для успеха в президентской гонке должен убедить избирателей, что он сам верит в свою победу и имеет для нее силы. Но, вероятно, политику удобнее во втором политическом эшелоне. Основным кандидатом в президенты от демократических сил, которые являются оппонентами власти, Гриценко стать не удалось. Соратники по демократическому лагерю, судя по всему, просто используют Гриценко, рассчитывая на рейтингах лидера «Громадянської позиції» попасть в следующий состав Верховной Рады. Да и сам Гриценко больше работает на будущие парламентские выборы. Об этом журналист «Радио Свобода» Дмитрий Баркар написал в статье «Эксперты оценили шансы Гриценко на президентских выборах».

По мнению некоторых экспертов, у лидера партии «Громадянська позиція» довольно высокие рейтинги, но, чтобы действительно выйти из игры победителем, ему следует задуматься над эффективностью своей предвыборной кампании и нивелировать любые возможные сомнения избирателей в своей способности быть лидером.

«Гриценко остается в (избирательной) гонке «актером второго плана», — заявил «Радио Свобода» политтехнолог Александр Муленко. По его словам, в победу кандидата верят немногие участники социологических опросов.

«Поэтому сегодняшние сторонники, в конце концов, могут проголосовать за другого кандидата, которого сочтут тем, кто имеет больше шансов выиграть выборы… Перспективы объединения Гриценко и Садового тоже довольно сомнительные, потому что у них разные видения ситуации и собственные амбиции. Они не могут между собой договориться, поэтому вполне возможен проигрыш кандидатов из этой ниши…» — считает Александр Муленко.

По мнению политолога Владимир Фесенко, Гриценко желает стать центральной фигурой объединения «демократической оппозиции», но полного объединения в этом политическом лагере уже не будет.

«Садовый зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах… он борется за свою политическую перспективу и за шансы своей партии на парламентских выборах. А Гриценко надо думать не только об объединении с потенциальными союзниками, у него большие проблемы с эффективностью избирательной кампании», — считает политолог Владимир Фесенко.

О желании Анатолия Гриценко казаться основным кандидатом от демократических сил говорит состав участников и гостей съезда партии «Громадянська позиція». Среди гостей были народные депутаты из межфракционного объединения «Еврооптимисты», в частности, Мустафа Найем. В начале неофициальной избирательной кампании были заявления о присоединении к команде Гриценко Виктора Чумака с движением «Хвиля», Николая Томенко с «Рідною країною», Николая Катеринчука с «Европейской партией» и Николая Фирсова с «Альтернативой».

«И депутаты „Еврооптимисты“, и лидеры небольших партий, которые заявляют о поддержке Гриценко, сами могут не верить в его победу на президентских выборах. Они, скорее, рассчитывают и работают на то, чтобы на рейтингах лидера „Громадянської позиції“ попасть в следующий состав Верховной Рады», — считает Муленко.

При этом, по мнению Владимира Фесенко, все проще. «Цель самого Анатолия Гриценко совпадает с целями соратников, и они вместе работают именно на парламентскую перспективу», — считает политолог.



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