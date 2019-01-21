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В Киеве подстрелили мужчину, который заступился за женщину в семейной ссоре
В Киеве 21 января на улице Тампере 35-летний мужчина получил ранение в живот, заступившись за прохожую. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Об этом сообщают в Национальной полиции Киева.
Начальник Днепровского районного управления полиции Киева Александр Кузьмин рассказал, что на улице возник конфликт между супругами, который перерос в потасовку и драку.
«Свидетель происшествия решил защитить незнакомую женщину. Однако мужчина агрессивно отреагировал на замечание и ударил потерпевшего. После этого достал пистолет, предварительно — травматический, и выстрелил в 35-летнего местного жителя», — заявил он.
57-летнего злоумышленника задержали на месте и доставили в территориальное управление полиции. Оружие изъяли и направили на экспертизу. Стрелявшему грозит до семи лет лишения свободы.
Как писали «ФАКТЫ», в прошлом месяце в Киеве на Харьковском массиве, возле пункта приема вторсырья по двум бездомным мужчинам дворник стрелял из пистолета. Он заподозрил их в краже макулатуры.
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